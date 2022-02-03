Очно чи дистанційно. Як навчатимуться школярі Кривого Рогу

Адміністрація шкіл Кривого Рогу самостійно вирішуватиме: залишати дітей на заняттях чи відпускати на дистанційку. Таке рішення ухвалив департамент освіти та науки міськради після третього тижня повідомлень про мінування освітніх закладів.

Виконувач обов`язків директора Криворізького Центрально-Міського ліцею Сергій Городашин розповів Суспільному, що наразі учні ліцею навчаються дистанційно до 4 лютого.

"На засіданні педагогічної ради вирішили, що до 4 лютого будемо продовжувати такий формат навчання для наших ліцеїстів, щоб зменшити психологічний тиск на батьків і ризики для дітей. Передбачити, чи дійсно заміновано, ніхто, звичайно, не може. Далі додатково вирішуватимемо, яка ж форма навчання, бо крім замінування захворюваність на коронавірус поширюється", - розповів Сергій Городашин.

Учні Криворізької гімназії №63 вийшли на навчання 2 лютого. Директорка закладу Світлана Приймаченко говорить: видали свій наказ по школі, який стосується щоденного огляду внутрішньої і зовнішньої території закладу та посилення пропускного режиму.

"Посилений пропускний режим, ми зараз дітей забираємо самі від воріт гімназії, не допускаємо сторонніх людей. Щоденний контроль у нас здійснюють сторожі гімназії, вони роблять, як зазвичай, обхід вранці і ввечері", - каже директорка.

Батьки ж школярів до постійних коливань форми начання ставляться по-різному. Хтось вважає, що через ситуацію з мінуваннями краще начатися дистанційно. Хтось, навпаки, вважає "дистанційку" ще одним психологічним навантаженням.

Кореспонденти Суспільного зателефонували заступнику виконувача обов’язків міського голови Кривого Рогу Сергію Мілютіну, аби дізнатися, скільки навчальних закладів вирішили залишитися на дистанційній формі навчання. Відповідь нам не надали.

Суспільне надіслало інформаційний запит.

Що відомо

З 19 січня заклади загальної середньої освіти Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання через постійні повідомлення про "мінування". За словами директорки департаменту освіти та науки міста Тетяни Кріпак, такі повідомлення надходили з 4 по 19 січня. До 21 січня включно діти мали навчатися дистанційно, 24 січня планували відновити очні заняття.

Поліція Кривого Рогу організувала патрулювання територій, наближених до шкіл та медзакладів для охорони громадського порядку.

У Кривому Розі 145 шкіл, де навчається близько 60 тисяч дітей.

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