У Кривому Розі поліцейські затримали 18-річного студента, який причетний до мінування Гірничого коледжу. Про це йдеться у пресрелізі СБУ Дніпропетровщини, який отримало Суспільне.

За даними слідства, хлопець звернувся до одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується російськими спецслужбами, з проханням здійснити хибне мінування.

20 січня 2022 року приблизно о 10-ій годині ранку з двох різних емейлів на адреси електронних пошт СБУ та Гірничого коледжу Криворізького нацуніверситету надішов лист такого змісту: “Я, російський терорист, заявляю, що я замінував навчальний заклад під адресою вулиця Олександра Невського 3, Кривий ріг, вибухівка просочена тротилом та іншими речовинами, чекаю викуп 250 000 гривень або ж всі діти злетять”.

Поліцейські та вибухотехніки перевірили приміщення закладу, вибухових речовин та предметів не виявили. Надалі встановили та затримали підозрюваного у підготовці псевдомінування. Ним виявився студент цього коледжу.

Хлопець пояснив свій вчинок тим, що не хотів продовжувати навчання та бажав, щоб коледж перевели на “дистанційку”.

Під час обшуку слідчі виявили у студента листування з адміністраторами одного із закритих телеграм-чатів, що керується російськими спецслужбами.

За фактом псевдомінування відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Хлопцю загрожує до шести років позбавлення волі.

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