У Кривому Розі поліцейські затримали 18-річного студента, який причетний до мінування Гірничого коледжу. Про це йдеться у пресрелізі СБУ Дніпропетровщини, який отримало Суспільне.
За даними слідства, хлопець звернувся до одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується російськими спецслужбами, з проханням здійснити хибне мінування.
20 січня 2022 року приблизно о 10-ій годині ранку з двох різних емейлів на адреси електронних пошт СБУ та Гірничого коледжу Криворізького нацуніверситету надішов лист такого змісту: “Я, російський терорист, заявляю, що я замінував навчальний заклад під адресою вулиця Олександра Невського 3, Кривий ріг, вибухівка просочена тротилом та іншими речовинами, чекаю викуп 250 000 гривень або ж всі діти злетять”.
Поліцейські та вибухотехніки перевірили приміщення закладу, вибухових речовин та предметів не виявили. Надалі встановили та затримали підозрюваного у підготовці псевдомінування. Ним виявився студент цього коледжу.
Хлопець пояснив свій вчинок тим, що не хотів продовжувати навчання та бажав, щоб коледж перевели на “дистанційку”.
Під час обшуку слідчі виявили у студента листування з адміністраторами одного із закритих телеграм-чатів, що керується російськими спецслужбами.
За фактом псевдомінування відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу УкраїниЗавідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Хлопцю загрожує до шести років позбавлення волі.
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