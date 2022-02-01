У Житомирській політехніці завершився перший етап конкурсу на кращу комп'ютерну гру. Серед десяти учасників переможницею стала студентка третього курсу кафедри комп'ютерних наук Юлія Венгловська. Вона представила розробку власної комп'ютерної гри у жанрі "пригоди".

Юлія Венгловська розповіла, що над розробкою гри під назвою "Бутерброд на щастя" працювала протягом трьох місяців. Ця гра у жанрі "екшн-пригоди" розрахована на одного гравця.

"Я зробила налаштування: можна змінювати графіку, є три мови, – каже Юлія Венгловська. – Головний герой – песик. Йому потрібно знайти бутерброд, який викрадає робот з іншого світу. А далі вся гра складається з подорожей різними світами та з виконання квестів. Також є різні варіанти удосконалення зброї. Якщо підібрати чарівний кристал, то можна покращити здоров'я, хід атаки та броню у грі".

Фото: Суспільне Житомир Юлія Венгловська

Фото: Суспільне Житомир

У комп'ютерні ігри Юлія грає рідко. Розробляти їх, каже дівчина, для неї цікавіше. "Бутерброд на щастя" – це перша гра, яку вона розробила самостійно.

"Я знайшла модель песика і вирішила зробити його головним героєм, – каже Юлія Венгловська. – І мені сподобалася концепція з використанням декількох різних світів. Я вирішила покласти в основу простий і цікавий сюжет, тому в цю гру цікаво грати і дітям, і дорослим".

Фото: Суспільне Житомир

Ще одна студентка Житомирської політехніки Юлія Менес показала свій проєкт. Вона розробила комп'ютерні шахи. Дівчина каже, що це її перша серйозна розробка.

"Я захоплююся шахами і хотіла зробити універсальний додаток, який би сподобався користувачам, – каже Юлія Менес. – Також я планую його розширювати і доробити деякі можливості, які б були корисними. Ця гра відрізняється своїм мінімалізмом. Тут немає нічого зайвого: проста графіка, немає музики, яка може відволікти гравця від процесу гри".

Фото: Суспільне Житомир

За словами доцентки кафедри комп'ютерних наук Ольги Коротун, ігровий проєкт оцінювали за декількома критеріями. Гра має бути цікавою та розроблена відповідно до умов конкурсу.

"Студенти показали вміння, навички, які використали з тих дисциплін, які вже вивчили, – каже Ольга Коротун. – Гра розвиває, дозволяє думати, швидко реагувати, навчає використовувати логіку".

Фото: Суспільне Житомир Ольга Коротун

За словами виконуючої обов'язки завідувача кафедри комп'ютерних наук Марини Граф, свої проєкти студенти зможуть використовувати у подальшому – демонструвати у своєму резюме для можливого кар'єрного росту.

"Крім зарахування дисципліни і здачі курсової роботи, ми проводимо конкурс, де студенти можуть позмагатися один із одним і це їм цікаво, – каже Марина Граф. – Коли у розроблену ними гру грають і друзі, і викладачі – це теж їм дуже цікаво".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Найкращі комп'ютерні ігри студенти викладуть у мережу Інтернет у загальний доступ, де буде можливість їх скачати та грати.

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