Україна і Туреччина підписали угоду, яка розширить виробництво безпілотників Bayraktar в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій конференції після перемовин з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Зеленський повідомив, що рівно 30 років тому Україна і Туреччина започаткували дипломатичні відносини. За його словами, під час зустрічі вони обговорили "виклики, що постали перед Україною і кроки задля їх подолання".

"Увагу приділили співпраці в оборонній промисловості — створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями. Укладено угоду, яка розширить виробництво "Байрактарів" в Україні", — зазначив Зеленський.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після підписання рамкової угоди з Туреччиною Україна може збудувати власний завод з виробництва безпілотників Bayraktar. Окрім того, за його словами, в Україні з'явиться центр підготовки операторів безпілотних дронів Bayraktar різних категорій, а для наступного покоління Bayraktar використають українські двигуни виробництва "Мотор Січ".

Bayraktar TB2 — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Його довжина — 6,5 м, розмах крила — 12 м, максимальна швидкість — 222 км/год. Апарат може працювати автономно впродовж 24 годин.

Після підписання угоди президентами двох країн документ має ратифікувати Верховна рада.

Що відомо

4 липня 2021 року Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році Україна отримує від Туреччини патрульні катери Mark VI зі США, а в кінці 2023 року – військовий корабель, будівництво якого розпочали у Туреччині, а завершать — в Україні.

26 січня Туреччина запропонувала провести перемовини Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України у Стамбулі.

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