Школам Херсонської області подовжили дистанційне навчання до 14 лютого

Школи Херсонської області будуть на дистанційній формі навчання до 14 лютого 2022 року. Відповідне рішення 3 лютого ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

На "дистанційці" навчатимуться учні 1 – 11 класів закладів загальної середньої освіти усіх форм власності.

Крім цього, подовжили заборону на:

відвідування закладів позашкільної освіти;

роботу гуртків, факультативів, спецкурсів;

проведення в закладах освіти батьківських зборів;

організацію групових екскурсій і поїздок.

Що відомо

Херсонські школи з 27 січня перейшли на дистанційну форму навчання. Це пов`язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.

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