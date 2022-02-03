Школам Херсонської області подовжили дистанційне навчання до 14 лютого

Школи Херсонської області будуть на дистанційній формі навчання до 14 лютого 2022 року. Відповідне рішення 3 лютого ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.
На "дистанційці" навчатимуться учні 1 – 11 класів закладів загальної середньої освіти усіх форм власності.
Крім цього, подовжили заборону на:
- відвідування закладів позашкільної освіти;
- роботу гуртків, факультативів, спецкурсів;
- проведення в закладах освіти батьківських зборів;
- організацію групових екскурсій і поїздок.
Що відомо
- Херсонські школи з 27 січня перейшли на дистанційну форму навчання. Це пов`язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.
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