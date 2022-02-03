У Львівській області сформували сім батальйонів територіальної оборони

На Львівщині триває перший етап створення підрозділів тероборони. Про це Суспільному розповів керівник тероборони Львівської області Валерій Курко.

Перший етап — укомплектація організаційних ядер або управління бригади і батальйонів. За словами Валерія Курка, наразі у Львівській області сформували 7 батальйонів.

"7 батальйонів вже сформовані, йде укомплектація, триває розміщення їх у постійних або тимчасових пунктах дислокації, як правило, це центри районів. Місце дислокації не більше 10 км від районного центру. Ну і безпосередньо центр моєї бригади — місто Львів", — каже Валерій Курко.

Щоб потрапити до тероборони, потрібно вступити на військову службу за контрактом у резерві. Контракт укладається строком від 3-х років.

"Долучитися можуть громадяни України віком від 18 до 57-ми років, які обов'язково повинні стояти на військовому обліку. Також у них має бути добрий стан здоров'я і відсутність судимості. Після укомплектування 70% управління бригади і батальйонів, будуть прийматися і підписуватися контракти з резервістами", — каже Валерій Курко.

Щоб записатися до тероборони, треба звернутися до районного центру комплектування та соціальної підтримки.

"Потрібно зберігати спокій — це найголовніше, і бути готовим боронити державу. Це дві перші умови. А все решта можна навчитися у лавах територіальної оборони. Ті, хто підписує контракт у резерв, буде знати, як поводитися зі зброєю, як надавати першу домедичну допомогу собі, а особливо — своєму товаришу, як діяти в екстремальних ситуаціях", — розповів Валерій Курко.

З 1 січня в Україні набув чинності Закон "Про основи національного спротиву". Згідно з ним в районах області та Львові мають утворити підрозділи тероборони.

Що відомо

Підполковник Валерій Курко був командиром навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Львівське управління надзвичайних ситуацій та тероборони очолив Микола Грицайчук. Микола Грицайчук — колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння.

У мерії Львова підготували план у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців Львівської громади, співпрацю з батальйонами, що розташовані на території громади, та розвиток інфраструктури.

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