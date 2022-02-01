Львівське управління надзвичайних ситуацій та тероборони очолив Микола Грицайчук. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. Микола Грицайчук — колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння.

Із 25 січня 2022 року був на посаді позаштатного радника міського голови з питань територіальної оборони та цивільного захисту населення.

"Коли я очолив бригаду територіальної оборони і прийшов на зустріч до міського голови, то був приємно здивований, що радником в нього є Микола. І тепер я не просто сподіваюся – я впевнений, що він впорається зі всіма завданнями, викликами і ризиками, які перед ним будуть на цій новій посаді", — сказав підполковник Валерій Курко, командир територіальної оборони Львівщини.

Що відомо про Миколу Грицайчука

Микола Грицайчук навчався у військовому інституті Національного університету "Львівська політехніка". Служив у 6 окремій аеромобільній бригаді. З 2004 до 2018 року служив на різних посадах у 80-й окремій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також він брав участь у бойових діях. У 2014-2017 роках брав участь у боях за Слов’янськ, рейді 80 Бригади в Луганський аеропорт та боях навколо летовища. Двічі поранений.

Нагороджений державними нагородами: медаллю "За військову службу Україні" та орденом "Богдана Хмельницького ІІІ ст.". З листопада 2019 року і до січня 2022 року працював на державному підприємстві "Львівський бронетанковий завод".

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