У Черкасах оштрафували завідувачку дитсадка у якому потруїлися діти

Завідувачку та кухарку черкаського дошкільного навчального закладу "Котигорошко" у якому потруїлися діти, оштрафували. Про це Суспільному повідомив начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Папач.

За його словами, фахівці Держпродспоживслужби провели розслідування та виявили основну причину спалаху:

"Це – неналежний контроль персоналу за дотриманням вихованцями дошкільного навчального закладу правил особистої гігієни, порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог", — розповів Володимир Папач.

За його словами, під час розслідування спалаху фахівці Держпродспоживслужби провели позапланову перевірку дитячого закладу щодо дотримання вимог санітарного законодавства та виявили низку порушень.

"Ми виявили порушення температурного режиму при зберіганні продуктів. Також були відсутні відповідні супроводжувальні документи щодо якості та безпеки на окремі харчі", — повідомив фахівець.

Фахівці Держпродспоживслужби для проведення лабораторних досліджень взяли зразки продуктів, питної води, гігієнічних змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору.

Як показали результати досліджень, одна проба готової страви не відповідала гігієнічним нормативам за мікробіологічними показниками.

"У зв’язку з виявленими порушеннями завідувачка та кухар закладу притягнуті до адміністративної відповідальності — їх оштрафували. Також на адресу адміністрації закладу направлені приписи щодо усунення порушень санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності продуктів", — повідомив Папач.

Що відомо

18 січня із черкаського дошкільного навчального закладу "Котигорошко" ушпиталили трьох дітей, повідомила Суспільному головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко. Як вона повідомила, попереднім діагнозом була гостра кишкова інфекція.

У коментарі Суспільному заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна розповіла, що дітей ушпиталили з ротавірусною інфекцією.

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