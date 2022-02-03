93-річна бабуся, яку ввечері 2 лютого біля черкаської стоматполіклініки забрала швидка, випала з вікна третього поверху. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
Швидку, поліцію і рятувальників викликали за адресою Шевченка, 325.
"Родичі, які зателефонували до Служби порятунку, розповіли, що 93-річна бабуся випала з вікна третього поверху та впала на дах міської стоматполіклініки. Жінка була травмована та потребувала огляду лікарів. У зв’язку зі специфічною будовою даху виникла складність у її спуску до карети швидкої", — розповіла Юлія Норовкова.
За її словами, завдяки небайдужим, рятувальники та поліцейські винесли травмовану жінку до медиків через квартиру жителів будинку.
Що відомо
- Жінку госпіталізували до лікарні. Речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок розповіла Суспільному, що у неї попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом плеча, перелом тазу та політравму.
- Звідки саме впала пенсіонерка та інші обставини події з'ясовує поліція.
Відео Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області:
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