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Несли у швидку через чужу квартиру: подробиці падіння 93-річної черкащанки з висоти
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Несли у швидку через чужу квартиру: подробиці падіння 93-річної черкащанки з висоти

Оксана Швед
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Несли у швидку через чужу квартиру: подробиці падіння 93-річної черкащанки з висоти Скріншот з відео Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області

93-річна бабуся, яку ввечері 2 лютого біля черкаської стоматполіклініки забрала швидка, випала з вікна третього поверху. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Швидку, поліцію і рятувальників викликали за адресою Шевченка, 325.

"Родичі, які зателефонували до Служби порятунку, розповіли, що 93-річна бабуся випала з вікна третього поверху та впала на дах міської стоматполіклініки. Жінка була травмована та потребувала огляду лікарів. У зв’язку зі специфічною будовою даху виникла складність у її спуску до карети швидкої", — розповіла Юлія Норовкова.

За її словами, завдяки небайдужим, рятувальники та поліцейські винесли травмовану жінку до медиків через квартиру жителів будинку.

Що відомо

  • Жінку госпіталізували до лікарні. Речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок розповіла Суспільному, що у неї попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом плеча, перелом тазу та політравму.
  • Звідки саме впала пенсіонерка та інші обставини події з'ясовує поліція.

Відео Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області:

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