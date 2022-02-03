93-річна бабуся, яку ввечері 2 лютого біля черкаської стоматполіклініки забрала швидка, випала з вікна третього поверху. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Швидку, поліцію і рятувальників викликали за адресою Шевченка, 325.

"Родичі, які зателефонували до Служби порятунку, розповіли, що 93-річна бабуся випала з вікна третього поверху та впала на дах міської стоматполіклініки. Жінка була травмована та потребувала огляду лікарів. У зв’язку зі специфічною будовою даху виникла складність у її спуску до карети швидкої", — розповіла Юлія Норовкова.

За її словами, завдяки небайдужим, рятувальники та поліцейські винесли травмовану жінку до медиків через квартиру жителів будинку.

Що відомо

Жінку госпіталізували до лікарні. Речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок розповіла Суспільному, що у неї попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом плеча, перелом тазу та політравму.

Звідки саме впала пенсіонерка та інші обставини події з'ясовує поліція.

Відео Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області:

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