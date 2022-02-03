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У Полтаві обирають запобіжний захід депутату Миргородської райради
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У Полтаві обирають запобіжний захід депутату Миргородської райради

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Вікторія Бондаренко Тетяна Весна
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У Полтаві обирають запобіжний захід депутату Миргородської райради фото: Суспільне Полтава

Депутатові Миргородcької районної ради Ігореві Діденку, якого підозрюють у вимаганні грошей, 3 лютого обирають запобіжний захід. Засідання триває у Октябрському райсуді обласного центру. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на засіданні.

На засіданні присутні прокурори Сергій Дяченко та Євген Корнієнко, захисники Дмитро Таран та Олексій Козленко і підозрюваний Ігор Діденко.

Міру запобіжного заходу депутатові Миргородської райради Ігореві Діденку 2 лютого мала призначати суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник. Але захисник Ігоря Діденка Дмитро Таран клопотав про відвід судді. За його словами, із рідними Лариси Гольник його адвокатське бюро було опонентами у судовій справі. І це може вплинути на обрання запобіжного заходу для його підзахисного. Клопотання про відвід судді Гольник задовольнили.

У Полтаві обирають запобіжний захід депутату Миргородської райрадифото: Суспільне Полтава

Засідання суду

Замість Лариси Гольник, призначили суддю Володимира Бугрія. Але прокурор Євген Корнієнко прохав про відвід судді Бугрія. За його словами, батько судді є членом партії "Довіра", представником якої є і підозрюваний. Ігор Діденко сказав, що він не є членом партії "Довіра".

Суддя Октябрського райсуду Ірина Блажко не задовольнила клопотання прокурора Євгена Корнієнка про відвід судді Володимира Бугрія.

Прокурор Сергій Дяченко просить призначити підозрюваному Ігореві Діденку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Це, зокрема, через те, що за його словами, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків.

Що відомо:

  • За даними слідства, депутати Полтавської облради та Миргородської райради, погрожуючи фізичним насильством, ймовірно, вимагали у жительки Полтавщини понад 39 тисяч доларів. Гроші просили як плату за зерно, яке нібито вона викрала у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.
  • Справу розслідують за статтею "Вимагання" Кримінального кодексу України.
  • Депутата від політичної партії "Довіра" у Полтавській обласній раді Олега Діденка тимчасово відсторонили від виконання обов’язків голови фракції. Про це повідомили 1 лютого на сторінці фракції у Facebook.
  • Депутатові Полтавської облради Олегові Діденку запобіжний захід обрали 2 лютого. Йому призначили домашній арешт у нічний час.
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