У Полтаві обирають запобіжний захід депутату Миргородської райради

Депутатові Миргородcької районної ради Ігореві Діденку, якого підозрюють у вимаганні грошей, 3 лютого обирають запобіжний захід. Засідання триває у Октябрському райсуді обласного центру. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на засіданні.
На засіданні присутні прокурори Сергій Дяченко та Євген Корнієнко, захисники Дмитро Таран та Олексій Козленко і підозрюваний Ігор Діденко.
Міру запобіжного заходу депутатові Миргородської райради Ігореві Діденку 2 лютого мала призначати суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник. Але захисник Ігоря Діденка Дмитро Таран клопотав про відвід судді. За його словами, із рідними Лариси Гольник його адвокатське бюро було опонентами у судовій справі. І це може вплинути на обрання запобіжного заходу для його підзахисного. Клопотання про відвід судді Гольник задовольнили.
Замість Лариси Гольник, призначили суддю Володимира Бугрія. Але прокурор Євген Корнієнко прохав про відвід судді Бугрія. За його словами, батько судді є членом партії "Довіра", представником якої є і підозрюваний. Ігор Діденко сказав, що він не є членом партії "Довіра".
Суддя Октябрського райсуду Ірина Блажко не задовольнила клопотання прокурора Євгена Корнієнка про відвід судді Володимира Бугрія.
Прокурор Сергій Дяченко просить призначити підозрюваному Ігореві Діденку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Це, зокрема, через те, що за його словами, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків.
Що відомо:
- За даними слідства, депутати Полтавської облради та Миргородської райради, погрожуючи фізичним насильством, ймовірно, вимагали у жительки Полтавщини понад 39 тисяч доларів. Гроші просили як плату за зерно, яке нібито вона викрала у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.
- Справу розслідують за статтею "Вимагання" Кримінального кодексу України.
- Депутата від політичної партії "Довіра" у Полтавській обласній раді Олега Діденка тимчасово відсторонили від виконання обов’язків голови фракції. Про це повідомили 1 лютого на сторінці фракції у Facebook.
- Депутатові Полтавської облради Олегові Діденку запобіжний захід обрали 2 лютого. Йому призначили домашній арешт у нічний час.