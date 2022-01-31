На Полтавщині двох депутатів затримали за вимагання понад 39 тисяч доларів

На Полтавщині 31 січня правоохоронці затримали двох депутатів, які, ймовірно, вимагали понад 39 тисяч доларів у жительки регіону. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Людмила Іващук.

За даними слідства, депутати Полтавської облради та Миргородської райради, погрожуючи фізичним насильством, вимагали у жительки Полтавщини понад 39 тисяч доларів. Гроші просили як плату за зерно, яке нібито вона викрала у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.

Депутатам мають повідомити про підозри та обрати запобіжні заходи. За їхнім місцем проживання та на території підприємства проводять обшуки, додала речниця.

фото: СБУ

Як повідомила на сторінці у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова, затримали голову фракції «Довіра» в Полтавській обласній раді та його брата, який є депутатом Миргородської районної ради. Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. Їх затримали після отримання грошей.

На офіційному сайті Полтавської обласної ради вказано, що головою фракції «Довіра» облради є Олег Діденко. Його телефон вимкнений. Помічник депутата Григорій Олексенко Суспільному повідомив, що інформація про вимагання грошей Олегом Діденком та про його затримання не відповідає дійсності.

Справу розслідують за частиною другою статті "Вимагання" Кримінального кодексу України. Санкція — від трьох до семи років позбавлення волі.