Депутата від політичної партії «Довіра» у Полтавській обласній раді Олега Діденка тимчасово відсторонили від виконання обов’язків голови фракції. Зробили це після затримання депутата та його брата, яких підозрюють у ймовірному вимаганні грошей. Про це повідомили 1 лютого на сторінці фракції у Facebook .

У повідомленні про відсторонення голови фракції «Довіра» у Полтавській обласній раді зазначено:

«На засіданні фракції «Довіра» в Полтавській обласній раді, депутати вирішили тимчасово відсторонити Олега Діденка від виконання обов’язків голови фракції. На час проведення слідства, призначили тимчасово виконувачем обов’язки голови депутата Івана Близнюка».

Тимчасово виконувач обов’язків голови фракції Іван Близнюк спілкуватися із Суспільним відмовився.

Що відомо: