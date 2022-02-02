Депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, якого підозрюють у вимаганні грошей, буде під домашнім арештом. Таке рішення 2 лютого ухвалив суддя Октябрського райсуду Полтави Володимир Бугрій. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на засіданні.
Суддя Октябрського райсуду Полтави Володимир Бугрій призначив депутатові Полтавської облради Олегу Діденку домашній арешт у нічний час.
Прокурор Сергій Дяченко просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Пояснив це тим, що Олег Діденко може переховуватися, впливати на свідків, знищувати чи спотворювати докази.
Підозрюваний просив не брати його під варту. Його захисник Дмитро Таран вважав заяву прокурора необґрунтованою. Також зазначив, що Олег Діденко не вважає себе винним, тому сприятиме розслідуванню. Відтак адвокат просив про особисте зобов’язання.
Олега Діденка звільнили з-під варти у залі суду. Оскаржити це рішення можна протягом п’яти днів.
Також у залі суду Олегу Діденку повідомили про ще одну підозру щодо привласнення чужого майна, вчинення насильства тощо. Про те, що він отримав таке повідомлення, Олег Діденко та його захисник підписуватися відмовилися.
Обрання запобіжного заходу депутату Миргородської районної ради Ігорю Діденку, якого також підозрюють у вимаганні грошей, мають 3 лютого.
Що відомо:
- За даними слідства, депутати Полтавської облради та Миргородської райради, погрожуючи фізичним насильством, ймовірно, вимагали у жительки Полтавщини понад 39 тисяч доларів. Гроші просили як плату за зерно, яке нібито вона викрала у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.
- Справу розслідують за частиною другою статті "Вимагання" Кримінального кодексу України. Санкція – від трьох до семи років позбавлення волі.
- Депутата від політичної партії «Довіра» у Полтавській обласній раді Олега Діденка тимчасово відсторонили від виконання обов’язків голови фракції. Про це повідомили 1 лютого на сторінці фракції у Facebook.