Депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, якого підозрюють у вимаганні грошей, буде під домашнім арештом. Таке рішення 2 лютого ухвалив суддя Октябрського райсуду Полтави Володимир Бугрій. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на засіданні.

Суддя Октябрського райсуду Полтави Володимир Бугрій призначив депутатові Полтавської облради Олегу Діденку домашній арешт у нічний час.

Суспільне Полтава Олег Діденко зі своїми адвокатами

Прокурор Сергій Дяченко просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Пояснив це тим, що Олег Діденко може переховуватися, впливати на свідків, знищувати чи спотворювати докази.

Підозрюваний просив не брати його під варту. Його захисник Дмитро Таран вважав заяву прокурора необґрунтованою. Також зазначив, що Олег Діденко не вважає себе винним, тому сприятиме розслідуванню. Відтак адвокат просив про особисте зобов’язання.

Суспільне Полтава Прокурор Сергій Дяченко

Олега Діденка звільнили з-під варти у залі суду. Оскаржити це рішення можна протягом п’яти днів.

Також у залі суду Олегу Діденку повідомили про ще одну підозру щодо привласнення чужого майна, вчинення насильства тощо. Про те, що він отримав таке повідомлення, Олег Діденко та його захисник підписуватися відмовилися.

Суспільне Полтава У судовій залі пристуні колеги депутата

Обрання запобіжного заходу депутату Миргородської районної ради Ігорю Діденку, якого також підозрюють у вимаганні грошей, мають 3 лютого.

Що відомо: