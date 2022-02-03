У Дніпрі запровадять електронні квитки у громадському транспорті. На впровадження, як розповіла представниця Дніпровського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Пльохіна, піде 2-3 роки.

"Це буде пластикова картка для усіх мешканців. Буде окремо для пільгових категорій, яку потрібно поповнювати, але при цьому вона також має бути обов’язково з посвідченням документів", - говорить Вікторія Пльохіна.

Картки можна буде купити у спеціальних точках, а поповнювати або через інтернет-банкінг, або через мобільні додатки.

Для бюджету міста, за словами фахівчині центру, впровадження електронних квитків у громадському транспорті обійдеться дорого. Проте навіть приблизну суму вона назвати не змогла.

На перших етапах передбачено використання як електронних квитків, так і готівкового розрахунку. У подальшому увесь міський громадський транспорт має перейти на електронну систему.

Зазначимо, що впровадження електронного квитка у Дніпрі ще у 2017 році анонсували міський голова Борис Філатов та тодішня його заступниця Яніка Мерило.

Що відомо

- Верховна рада 26 січня в першому читанні ухвалила законопроєкт, яким пропонується прирівняти електронний квиток у міському транспорті до паперового. За твердженням урядовців, законопроєкт має допомогти з переходом до системи автоматизованого е-квитка. На нову систему мають перейти всі міста. Зараз електронні квитки функціонують у Києві, у більшості громадського транспорту.

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