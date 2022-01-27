Перехід до е-квитка: Що каже експерт

Верховна рада 26 січня в першому читанні ухвалила законопроєкт, яким пропонується прирівняти електронний квиток у міському транспорті до паперового. За твердженням урядовців, законопроєкт має допомогти з переходом до системи автоматизованого е-квитка. В ефірі Українського радіо експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов прокоментував ситуацію з системою електронних квитків в Україні.

Столиця не є лідером у процесі запровадження електронного квитка, каже Дмитро Беспалов. Щобільше, в столиці існують великі проблеми з транспортним плануванням загалом. Проте, як твердить Беспалов, Київ наближається до світового лідерства по заторах на дорогах.

"Щодо електронних квитків, гадаю, це питання не в пріоритеті у нинішніх можновладців, тому маємо такі проблеми", – каже Беспалов.

Він розповідає, що у столиці була можливість втілити інвестиційний проєкт разом з корейськими партнерами та встановити систему Start-card, яка працює в Сеулі. Проте, проєкт не було втілено.

Дмитро Беспалов каже, що до кінця складно сказати, якою є основна перевага нового законопроєкту. Проте відзначає загальну тенденцію до впорядкування законодавства. Річ у тім, що автоматизовані системи оплати проїзду в Україні не були до кінця врегульовані законодавчо.

"Електронні квитки, якими ми користувалися вже кілька років поспіль, були ніби напівлегальними з точки зору закону. Навіть для суддів було складно виносити рішення, коли у справі йшлося про не зовсім електронний проїзний документ. Тобто зараз відбувається просто врегулювання законодавчих питань", – каже Дмитро Беспалов.

Беспалов каже, що валідатори оплати проїзду, які є в наявності в Києві, мають апаратну можливість приймати оплату банківськими картками.

"Треба лише налаштувати і програмну можливість ― активувати всі потрібні протоколи для оплати банківською картою. Тобто технічних складнощів не має бути", – каже Беспалов.

Що ж до електронної оплати в маршрутках, приватні перевізники вже декілька разів просили владу Києва посприяти переходу оплати проїзду в маршрутках в електронному вигляді. Проте наразі такої норми немає у законодавстві. Дмитро Беспалий каже, що деякі міста в Україні, наприклад Дніпро, вже готові до переходу на електронну систему оплати проїзду. Проте заважає відсутність відповідного закону.

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