Верховна рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт, що передбачає визнання електронного квитка для проїзду у транспорті на рівні з паперовими аналогами.

"За" відповідний законопроєкт № 5705 проголосували 219 народних депутатів.

"Прийнято в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті", — ідеться у повідомленні пресслужби парламенту.

Як відомо, ухвалення законопроекту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі — впровадження електронного квитка.

Відповідно до пояснювального документа, положення проєкту розроблені з метою: використання електронного квитка у якості правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

Хоча в Україні вже існує електронний квиток, а його реалізацій запроваджена у багатьох містах України, прийняття закони Верховною радою забезпечить поадльшу диджиталізацію та запровадження електронних систем для проїзду у міському транспорті.

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