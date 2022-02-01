На Херсонщині прогнозують збільшення випадків COVID-19 - до 2 000 випадків за добу в середині лютого. Про це на телемості у програмі "Сьогодні. Головне" розповів головний державний санітарний лікар Херсонщини Юрій Ромаскевич.

Юрій Ромаскевич каже, що цього тижня Херсонщина перетне позначку в 1 000 випадків за добу. Пік захворюваності прогнозують на 10-15 лютого, тоді може бути до 1 500-2 000 хворих. Знизити ризики можна за допомоги засобів захисту, соціального дистанціювання та вакцинації, говорить лікар.

За словами Юрія Ромаскевича, наразі на Херсонщині зайняті лише 20 % ліжок, які призначені для лікування коронавірусу.

«На наше щастя, бачимо таку цікаву тенденцію: незважаючи на таку прогресію з кількістю інфікованих, кількість госпіталізованих зростає набагато повільніше. І це ми пояснюємо не лише особливістю штаму Омікрон, але і тим, що понад 50% населення області повністю або частково вакциновані. Так, вони хворіють, але переважно хворіють вдома, не потребують госпіталізації і не мають важкого перебігу», - говорить лікар.

Наразі в області мають 2 200 розгорнутих ліжок і є можливість за необхідності розгорнути ще понад 400 ліжок для таких пацієнтів. Також, каже лікар, в деяких областях результат тесту на коронавірус чекають 5-6 днів, а на Херсонщині його роблять доба в добу. А от можливості визначати на місці Омікрон немає в жодній області України. Це роблять лише у Києві.

На Херсонщині є достатня кількість ліків, ліжок і персоналу, щоб надавати медичну допомогу, каже Юрій Ромаскевич.

«Усі наші 2 200 ліжок повністю забезпечені киснем. На сьогодні ми маємо на залишку 38 тонн рідкого кисню. За рахунок субвенції з державного бюджету (це понад 20 млн. грн.) встановлені 5 кисневих станцій, додаткові кріоциліндри, проведена розводка системи киснезабезпечення. Відверто кажу – ми готові», - говорить лікар.

За словами Юрія Ромаскевича, у цю хвилю лікарі спостерігають стрімке зростання захворюваності серед дітей. Якщо у першу-другу хвилі взагалі не було хворих дітей, то у третю хвилю вони вже були, а в четверту - діти становлять 15 – до 20 % тих, хто захворів. Тому минулого тижня школи перевели на дистанційне навчання.

«Зараз зростає рівень госпіталізації саме дітей. Ми навіть додатково перепрофілювали деякі ліжка під дитячі для того, щоб у нас була можливість цих дітей лікувати стаціонарно та забезпечити їх киснем. Зараз така потреба є. За сьогодні у нас виявлено 89 інфікованих дітей. Якби ми не перевели дітей на дистанційне навчання, то було б їх 200. Але я звертаюсь до батьків, дистанційка – це не привід іти до ТРЦ та до розважальних закладів», - каже Ромаскевич.

Ольга Петренко.

Що відомо

Херсонські школи з 27 січня перейшли на дистанційну форму навчання. Це пов`язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.

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