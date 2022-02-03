Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 3 лютого оголосив попередження про туман. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

За повідомленням, туман очікується у Дніпрі та області. Видимість – 200-400 метрів.

На дорогах області місцями – ожеледиця. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

На 3 лютого синоптики обіцяють хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3°C морозу до 2 °C тепла, вдень 1-3 °C тепла.

Що відомо

- 2020 рік був найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, а останні шість років – найжаркішими у всьому світі.

- На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

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