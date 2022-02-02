1 лютого в селі Одруби рятувальники витягнули зі снігового замету автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав на виклик до 4-річної дитини. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

Повідомлення про те, що автомобіль "швидкої" застряг у сніговому заметі надійшло до Служби порятунку "101" о 20:15. На місці рятувальники з'ясували, що медики їхали на виклик до чотирирічної дівчинки. У дитини була підвищена температура.

Їдучи населеним пунктом "швидка" застрягла усіма колесами в сніговому заметі. Водій пробував витягнути машину із замету самостійно, але не зміг. Четверо рятувальників із Народицької територіальної громади виштовхали "швидку" зі снігу, після чого медики змогли приїхати на виклик. Дитину доставили до Народицької лікарні.

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