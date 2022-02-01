На Закарпатті упродовж 2 лютого спостерігатиметься сніголавинна небезпека та хуртовини. Про це письмово Суспільному повідомив головний синоптик області Василь Манівчук.

За його словами, зміна погодних умов ускладнить роботу туристично-рекреаційної галузі в області, зокрема, гірськолижних курортів.

"У горах очікується значний сніг та мокрий сніг. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. З 2 до 4 лютого на дорогах області триматиметься ожеледиця. Такі погодні умови можуть ускладнювати роботу комунальних служб, електроенергетики, а також рух транспорту на дорогах та вулицях", — повідомив синоптик.

Василь Манівчук повідомив, що сніголавинна небезпека ІІІ рівня небезпеки у горах зберігатиметься до 2 лютого.

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