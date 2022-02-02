Старшокласники шкіл Дніпра переходять на дистанційне навчання

Учні 5-11 класів шкіл Дніпра для запобігання поширення коронавірусу з 3 лютого переходять на дистанційне навчання. Таке рішення було ухвалено 2 лютого під час засідання спецкомісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня.

Такий формат навчання відповідно до протоколу №40 спецкомісії триватиме з 3 по 9 лютого включно.

Учні 1-4 класів та заклади дошкільної освіти навчатимуться у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних заходів.

Також під час засідання ухвалено рішення встановити на території міста “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки.

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