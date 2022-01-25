У Кривому Розі другий день поспіль через повідомлення про "замінування" перевіряють всі школи. Про це Суспільному повідомила речниця управління ДСНС в Кривому Розі Світлана Чередниченко.

За її словами, на електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про "замінування" всіх шкіл.

"Наразі перевірка триває, залучені поліцейські, кінологи та вибухотехніки. Працюють за тим самим маршрутом що й вчора, 24 січня", – сказала вона.

Що ж до перевірки повідомлення про "замінування" 24 січня, то, як сказала речниця, ніяких небезпечних предметів не виявили. Перевірили всі школи, починаючи з Центрально-міського району і закінчуючи Інгулецьким.

Як повідомляють кореспонденти Суспільного, в.о. міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул провів нараду із силовими відомствами міста: вирішила перевести школи на дистанційне навчання до стабілізації ситуації

"Школи міста, педагоги повністю готові у повному обсязі забезпечувати освітній процес. Ситуація з мінування шкіл викликає як соціальну напруженість, занепокоєння та незручності для батьків, нервує дітей й, звичайно, суттєво впливає власне на освітній процес та освоєння дітьми знань. Однак, навіть такі фактори не можуть переважити головного – належної безпеки дітей", – зазначив Юрій Вілкул.

Дистанційне навчання в Кривому Розі триватиме з 25 січня до особливого розпорядження.

Що відомо

З 19 січня заклади загальної середньої освіти Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання через постійні повідомлення про "мінування". За словами директорки департаменту освіти та науки міста Тетяни Кріпак, такі повідомленні надходити з 4 по 19 січня. До 21 січня включно діти мали навчатися дистанційно, 24 січня планували відновити очні заняття.

24 січня в Кривому Розі через повідомлення про ймовірне замінування призупинили знову роботу всіх шкіл міста. Школи перевірили, вибухівки не виявили.

Поліція Кривого Рогу організувала патрулювання територій, наближених до шкіл та медзакладів для охорони громадського порядку.

У Кривому Розі 145 шкіл, де навчається близько 60 тисяч дітей.

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