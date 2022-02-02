Увечері 2 лютого у Києві поблизу будівлі телеканалу "НАШ", розташованій на вулиці Жилянській, відбулась акція протесту. Учасники акції звинуватили канал у співпраці із Росією та вимагали його закриття.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Нікіта Галка.

За словами кореспондента, участь у протесті взяли близько сотні людей. Вони вимали закриття каналу та вигукували заклики "Мураєва (керівника каналу Євгена Мураєва — ред.) — на нари і "Закрийте вашу помийку".

При цьому демонстранти принесли плакат із написом "Армія Росії", який наклеїли на будівлю каналу.

Нікіта Галка, Суспільне "Закрийте вашу помийку". Біля телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту

У відповідь співробітники телеканалу на своїй території впритул до воріт поставили колонки та увімкнули записи закликів не приходити на проплачені мітинги, а також, що американський інвестор Джордж Сорос фінансує мітинги та руйнує Україну.

Також на місці чергували п’ять патрульних машин та з десяток медиків, серед яких — співробітники "Червоного хреста".

"Мураєва – на нари". Біля телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту

"Коли відбуваються заворушення чи якийсь масовий захід, ми виходимо і чергуємо", — пояснив командир колони швидкого реагування українського "Червоного хреста" Тарас Логінов.

Згодом демонстранти кинули кілька фаєрів на територію каналу та облили його будівлю фарбою.

Близько 20:10 акція завершилась.

Що відомо

23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєва. У відповідь, російське зовнішньополітичне відомство порадило Великій Британії "припинити провокаційну діяльність".

В Офісі президента вважають, що інформація, яку оприлюднило МЗС Великої Британії, свідчить про те, що західні партнери України "почали жорстко називати речі своїми іменами й виводити на чисту воду тих чи інших "друзів РФ".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що оприлюднена британською розвідкою інформація не є новиною, а відповідні українські служби мають всі необхідні відомості про потенційних агентів РФ.

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