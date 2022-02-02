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"Мураєва – на нари". Біля телеканалу "НАШ" відбулась акція протесту
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"Мураєва – на нари". Біля телеканалу "НАШ" відбулась акція протесту

Ярослав Прищепа
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"Мураєва – на нари". Біля телеканалу "НАШ" відбулась акція протесту Єлизавета Серватинська, Суспільне

Увечері 2 лютого у Києві поблизу будівлі телеканалу "НАШ", розташованій на вулиці Жилянській, відбулась акція протесту. Учасники акції звинуватили канал у співпраці із Росією та вимагали його закриття.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Нікіта Галка.

За словами кореспондента, участь у протесті взяли близько сотні людей. Вони вимали закриття каналу та вигукували заклики "Мураєва (керівника каналу Євгена Мураєва — ред.) — на нари і "Закрийте вашу помийку".

При цьому демонстранти принесли плакат із написом "Армія Росії", який наклеїли на будівлю каналу.

"Закрийте вашу помийку". Біля телеканалу "НАШ" відбувається акція протестуНікіта Галка, Суспільне

"Закрийте вашу помийку". Біля телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту

У відповідь співробітники телеканалу на своїй території впритул до воріт поставили колонки та увімкнули записи закликів не приходити на проплачені мітинги, а також, що американський інвестор Джордж Сорос фінансує мітинги та руйнує Україну.

Також на місці чергували п’ять патрульних машин та з десяток медиків, серед яких — співробітники "Червоного хреста".

"Мураєва – на нари". Біля телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту

"Мураєва – на нари". Біля телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту

"Коли відбуваються заворушення чи якийсь масовий захід, ми виходимо і чергуємо", — пояснив командир колони швидкого реагування українського "Червоного хреста" Тарас Логінов.

Згодом демонстранти кинули кілька фаєрів на територію каналу та облили його будівлю фарбою.

Близько 20:10 акція завершилась.

Що відомо

  • 23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєва. У відповідь, російське зовнішньополітичне відомство порадило Великій Британії "припинити провокаційну діяльність".
  • В Офісі президента вважають, що інформація, яку оприлюднило МЗС Великої Британії, свідчить про те, що західні партнери України "почали жорстко називати речі своїми іменами й виводити на чисту воду тих чи інших "друзів РФ".
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що оприлюднена британською розвідкою інформація не є новиною, а відповідні українські служби мають всі необхідні відомості про потенційних агентів РФ.

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