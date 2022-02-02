Документи для виготовлення учнівських транспортних карток “ЛеоКарт” приймають у школах Львівської громади. Про це Суспільному розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. Маючи транспортну картку, учні зможуть цілий рік їздити в міському громадському транспорті безкоштовно.

Для учнівської транспортної картки потрібні паспорт або свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, фото, учнівський квиток або довідка із місця навчання, квитанція про оплату. Також потрібно написати заяву на отримання картки та згоду на обробку персональних даних – це можна зробити у навчальному закладі.

“Діти можуть подавати самостійно уже із 14 років, вони можуть самостійно заповнювати заяву та згоду. Діти, які не досягли 14 років, заяви та згоди заповняють батьки. Батьки збирають документи, роблять скан із документів. Якщо діти не мають 14 років, тобто ID-картка і паспорти – це батьківське”, – розповідає соціальна педагогиня ліцею №52 Марія Баландюк.

В ліцеї № 52 документи на отримання учнівської картки подали 159 учнів. Це більше, як третина від усіх ліцеїстів.

“Класні керівники провели збори із батьками – все у форматі Zoom – скинули цей алгоритм покроковий усім батькам. Батьки, якщо мають запитання, перепитують класних керівників або соціального педагога, якщо потрібно якісь деталі дізнатися. Є батьки, які приходять до нас і беруть довідку про те, що дитина навчається в навчальному закладі і самі йдуть виробляти ось ці "ЛеоКарт", – каже директорка ліцею №52 Світлана Матис.

Подати документи для учнівської картки можна також онлайн через Портал мешканця або в Центрі обслуговування пасажирів, що на вулиці Горбачевського. Для дітей пільгових категорій, як от з багатодітних сімей чи сиріт – вона безкоштовна. Для інших, вартість картки – 60 гривень. Із "ЛеоКарт" проїзд у транспорті для школярів упродовж року – безкоштовний.

“Він є не обов’язковим. Він є добровільним. В залежності від того, наскільки є потреба тому чи іншому учню в користуванні громадським транспортом. Були учні, які зверталися попередньо через Центр обслуговування пасажирів і вже отримали транспорті картки. На сьогодні вони на рівні із іншими пільговими категоріями вже користуються на безоплатній основі громадським транспортом. І зараз йдеться про те, щоб наростити темпи видачі транспортних карток учням”, – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

У школах та ліцеях Львівської громади мають зібрати документи від школярів до 11 лютого. Та якщо буде потрібно, то термін продовжать.

Що відомо

13 січня у Львові стартував перший етап впровадження е-квитка. Відтак, в тестовому режимі запрацювала автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті. На цьому етапі тестують обладнання та систему загалом, допомагають пільговим категоріям адаптуватися до користування персоніфікованими картками

До кінця лютого можна здійснювати пільгові поїздки і на основі звичайних посвідчень. Для пасажирів продовжує діяти готівкова форма оплати за проїзд. Вартість незмінна – 10 грн.

Єдиний електронний квиток — "ЛеоКарт" — охоплюватиме всі види громадського транспорту Львова: це трамвай, тролейбус, автобус та дасть можливість пересадки між цими видами транспорту упродовж 40 хвилин після зафіксованої оплати.

Увесь львівський громадський транспорт, а це близько 750 маршруток, трамваїв та тролейбусів, уже обладнали валідаторами – це пристрої для зчитування ЛеоКарт.

У 2017 році е-квиток у Львові обіцяли запровадити через 9 місяців. Тобто на початку 2019 року. Згодом дату впровадження перенесли на 2020 рік, а ще пізніше — на 2021.

У грудні 2020 року, оголосили про збір документів для виготовлення пільгового е-квитка. Тоді документи подали 8 тисяч жителів Львівської громади.

Запровадження електронного квитка у Львові коштує понад 11 мільйонів євро.

У квітні у львівських трамваях встановили перші валідатори. Це пристрої для зчитування електронного квитка. Наразі вони працюватимуть у тестовому режимі.

Станом на жовтень 2021 року документи на виготовлення карток для пільгового проїзду подали 63 468 тисяч львів'ян.

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