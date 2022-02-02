Працівники Державного бюро розслідувань у Львові продовжують з’ясовувати, чи перебував у стані алкогольного сп’яніння директор Надвірнянського лісового господарства 20 січня, коли він автомобілем збив 9-річну дівчинку у селі Лоєва Надвірнянського району.

Про це на брифінгу повідомив керівник слідчого відділу територіального управління ДБР у Львові (з дислокацією в Івано-Франківську) Валерій Дем’яновський.

З його слів, аналізи, які медики провели в Івано-Франківському наркодиспансері, показали, що водій був тверезим, однак зараз у ДБР перевіряють результати цих досліджень.

"З моменту аварії до виїзду слідчих Бюро на місце події минуло декілька годин через невчасне інформування Нацполіції. За нашою вказівкою директора привезли до Івано-Франківського наркодиспансеру. Для того, щоб перевірити вірогідність цього експрес-тесту, який провели у наркодиспансері, ми вилучили взірці крові та сечі затриманого і призначили судово-токсикологічну експертизу. На даний час висновки нам не надходили", — каже Валерій Дем’яновський.

Директор теруправління ДБР у Львові Руслан Ляшко каже, що слідчі Державного бюро розслідувань мають питання до керівників Нацполіції області щодо невчасного повідомлення про аварію.

"Будемо досліджувати це в межах кримінального провадження. Сама подія відбувалася приблизно о 19:00. Туди одразу виїхала чергова група патрульної поліції. Зрозуміло, що вони з’ясували, що це — службовий автомобіль лісгоспу. Поліцейські повинні були одразу повідомити ДБР, однак цього не було. Ми вже самі дізналися, що ця подія відбулася, та одразу виїхали на місце. Але дякуємо, що вони хоч забезпечили охорону та зберегли місце ДТП", — сказав Руслан Ляшко.

За словами Валерія Дем’яновського, директор лісгоспу відмовився давати свідчення, однак, не для протоколу, розповів слідчим свою версію подій.

"Чоловік пояснював, що відчув удар та подумав, що наїхав на собаку чи кота. Він не звернув увагу, не гальмував, не зупинився, поїхав додому. Вдома, за 20 км від місця події, зупинився. Переосмислив щось собі, через пів години повернувся на місце аварії, щось там пробував шукати, але нікого не знайшов. Після цього він знову повернувся додому. Така його версія. Ми, звичайно, її спростовуємо іншими доказами", — розповів Валерій Дем’яновський.

Керівник слідчого відділу каже, на місці події із дівчинкою, яка загинула, був її 11-річний брат. Його працівники ДБР планують допитати, залучивши педагогів та психологів.

Що відомо

20 січня о 18:30 у селі Лоєва Надвірнянського району легковик наїхав на 9-річну дівчинку. Водій втік з місця події. Через кілька годин після ДТП дитина від отриманих травм померла у лікарні.

Поліцейські менш ніж за дві години знайшли 40-річного жителя Яремча, який вчинив ДТП. У поліції повідомляють, що він — керівник одного з державних підприємств області, в аварію він потрапив на службовій автівці.

22 січня в Івано-Франківському міському суді відбулося засідання, на якому визначили, що обвинувачений чекатиме вироку суду під вартою.

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