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На Франківщині директор лісгоспу, який насмерть збив дитину, чекатиме вироку суду під вартою
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На Франківщині директор лісгоспу, який насмерть збив дитину, чекатиме вироку суду під вартою

Маріaна Басалига
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На Франківщині директор лісгоспу, який насмерть збив дитину, чекатиме вироку суду під вартою Фото: Pexels

Директор "Надвірнянського лісового господарства", який насмерть збив 9-річну дівчинку, чекатиме вироку суду під вартою. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського міського суду.

22 січня в суді відбулося засідання. На ньому визначили міру запобіжного заходу директору Надвірнянського лісгоспу, депутату Яремчанської міської ради VIII скликання, якого підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 135 ККУ та ч. 2 ст. 286 ККУ.

"Вислухавши думки сторін, оцінивши надані докази та вивчивши матеріали справи, Івано-Франківський міський суд ухвалив застосувати щодо затриманого міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у дописі.

Враховуючи важкість вчиненого, альтернативного запобіжного заходу у вигляді грошової застави суд не визначав, інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського міського суду.

Що відомо

20 січня о 18:30 у селі Лоєва Надвірнянського району легковик наїхав на 9-річну дівчинку. Водій втік з місця події. Через кілька годин після ДТП дитина від отриманих травм померла у лікарні.

Поліцейські менш ніж за дві години знайшли 40-річного жителя Яремча, який вчинив ДТП. У поліції повідомляють, що він — керівник одного з державних підприємств області, в аварію він потрапив на службовій автівці.

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