У харківських видавництвах прогнозують дефіцит паперу для книжок

У харківських друкарнях та видавництвах побоюються, що за кілька місяців в Україні виникне дефіцит паперу.

В Україні папір для книжок виготовляють на двох фабриках. Одна з них — у Змієві, де виробляють білий папір для книг (30%) та крафтовий для пакування (70%). Виготовляти сировину для друку книжок — задорого, його роблять з целюлози, яку замовляють за кордоном, розповідає директор фабрики Юрій Калиниченко.

"Технічно ми можемо робити до 12 тисяч тонн паперу на рік, і не принципово, крафтового чи білого. Папір для книг дорогий як у виробництві, так невигідна і реалізація на ринку, бо є дешевший папір. Це час продиктував. Ми зменшили кількість виробництва паперу, бо з’явилися гаджети, комп’ютери", — розказує Калиниченко.

Суспільне Харків

У січні Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів звернулася з листом до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Просять звільнити виробників паперу від податку на додану вартість, заборонити експорт макулатури, щоб фабрики мали сировину, дати їм пільгові кредити на оновлення техніки. Також видавці просять відтермінувати сплату податків на імпортний папір та збільшити квоти на експорт.

Лист підписали близько двох сотень видавців та друкарів. Серед них — керівниця харківського видавництва Vivat Юлія Орлова. За її словами, після впровадження програми "єПідтримка" обсяги продажів зросли, і частину накладів треба додруковувати. Видавництво збільшило б друк, та сировини не вистачає.

Дефіцит може виникнути вже за два місяці, сказав Суспільному член правління Української асоціації книговидавців Віктор Круглов.

"Цього року заплановано надрукувати 19 млн примірників підручників для п'ятого та дев'ятого класу. І буде вже стовідсотковий дефіцит паперу", — сказав Круглов.

За його словами, відповіді з Києва, чи сприятиме уряд українським виборникам паперу, ще не отримали.

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