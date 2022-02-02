Призов замінить короткостроковою військовою підготовкою — Рєзніков

З 2024 року призов на строкову службу замінять короткостроковою військовою підготовкою для молодих людей.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков, повідомляє сайт Міністерства оборони України.

"З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів", — каже міністр.

Він повідомив, що така короткострокова підготовка триватиме 3-4 місяці.

За словами міністра в такий спосіб відбуватиметься підготовка мобілізаційного резерву. Водночас плани міністерства передбачають творення професійної контрактної армії. За словами Рєзнікова, реформа, яка передбачає збільшення чисельності Збройних Сил та їхній перехід на професійну основу, триватиме 4 роки.

Що відомо

1 лютого президент Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби.

Указ передбачає збільшення зарплат військових, перехід ЗСУ на контрактну основу, збільшення терміну дії контрактів, розробку концепції житлового забезпечення військових, ветеранів та членів їхніх сімей, систему кар'єрного росту для офіцерів.

Протягом 3 років чисельність ЗСУ має бути збільшена на 100 тисяч осіб.

З 1 січня 2024 року скасовується призов на строкову службу.

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