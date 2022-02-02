Наступного тижня Одеська область може потрапити у "червону" зону карантину. Про це під час брифінгу повідомив головний державний сімейний лікар України Ігор Кузін.

Станом на 2 лютого регіон перебуває на другому місці за кількістю нових випадків COVID-19: хворобу виявили у 2 725 людей. Наразі хворіють майже 28 тис. жителів регіону.

За даними Одеської міськради, в лікарнях міста перебувають 433 хворих з COVID-19, з них 82 – діти. Наразі в медичних закладах Одеси вільні 557 ліжок.

Ситуація у дитячих лікарнях

Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва повідомила, що станом на 2 лютого в опорних лікарнях області зайнято 62% дитячих ліжок для хворих на COVID-19.

"На тому тижні в нас додалось 700 діток, що захворіли на ковід, так, дякуючи Богу, діти сьогодні не киснево-залежні, але є й ті, що потребують госпіталізації – це діти з хронічними хворобами", – розповіла Наталія Одарій-Захар`єва.

В регіоні для госпіталізації хворих дітей виділили два заклади:

дитячу міську клінічну лікарню №3 – 130 ліжок;

обласну клінічну лікарню – 130 ліжок.

Лікар обласного центру профілактики інфекційних хвороб Сергій Демент'єв пояснив, що зростання захворюваності та госпіталізації дітей пов'язано з розповсюдженням штаму "Омікрон".

"Захворюваність зросла у 2,4 раза. По віковим групам: вік 5-9 років – у 3 рази, 10-14 років – у 1,2 раза, 15-17 років – у 2,2 раза", – додав Демент'єв.

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