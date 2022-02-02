На Одещині прогнозують погіршення погодних умов. Адреси травмпунктів

В Одеській області прогнозують погіршення погодних умов. Про це повідомили у пресслужбі Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, вночі та вранці 3 лютого слід очікувати дощ та мокрий сніг. На дорогах утвориться ожеледиця, можливий туман. Видимість становитиме не більше 200-500 метрів.

В Одесі температура вночі становитиме 0-2°С морозу, вдень – 3-5°С тепла. В інших районах області вночі буде 1-6°С морозу, вдень – 1-6°С тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

В Одеській мерії рекомендували не виходити на вулицю без крайньої потреби, особливо в темний час доби. Для пересування по вулиці краще одягати взуття на стійкій рифленій підошві. Людей попросили обходити обмерзлі місця та не перебігати дороги.

За інформацією міськради, травматологічну допомогу в Одесі можна отримати за такими адресами:

Суворовський район:

КНП "Консультативно-діагностичний центр № 29" Одеської міськради (цілодобово): пр-т. Добровольського, 100, тел.: 754-90-18;

КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міськради (цілодобово): вул. Ак. Воробьова, 5 г, тел.: 793-23-85.

Приморський район:

КНП "Міська лікарня № 5" Одеської міськради (цілодобово): вул. Троїцька, 38, тел.: 700-00-54.

Малиновський район:

КНП "Міська клінічна лікарня № 1" Одеської міськради (цілодобово): вул. М'ясоїдівська, 32, тел.: 793-73-61;

КНП "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міськради: вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: 705-91-03.

Київський район:

КНП "Міська лікарня № 8" Одеської міськради (травм. кабінет з 08:00 до 15:00): Фонтанська дорога, 110, тел.: 63-05-01;

КНП "Консультативно-діагностичний центр № 20" Одеської міськради (травм. кабінет з 08:00 до 19:00): вул. Левітана, 62, тел.: 705-88-23.

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