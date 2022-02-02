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Друга в Україні. Одещина опинилася серед лідерів по захворюваності на COVID-19
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Друга в Україні. Одещина опинилася серед лідерів по захворюваності на COVID-19

Діана Зубар
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Друга в Україні. Одещина опинилася серед лідерів по захворюваності на COVID-19

За минулу добу 1 лютого в Одеській області COVID-19 виявили у 2 725 людей. 106 хворих одужали, дев'ятеро – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (2 953), далі йде Одеська. На третьому місці за кількістю хворих місто Київ (2 499).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 266 777 громадян,
  • одужали 233 077 людей,
  • померли 5 734 хворих,
  • наразі хворіють 27 966 мешканців області.

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