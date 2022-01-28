Запорізька область перейшла до "помаранчевої" зони

Сьогодні, 28 січня Запорізька область перейшла із "жовтої" до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Рівень захворюваності у Запорізькій області наразі складає 217 випадків на 100 тис. населення і це один із найнижчих показників по країні. При цьому рівень "зеленої" зони визначається як 75 випадків на 100 тис. населення.

Фото: Центр громадського здоров'я

Як зазначають у МОЗ, перехід до "помаранчевої" карантинної зони не передбачає додаткових обмежень (крім тих що є у "жовтій"). Проте, є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони.

На "помаранчевому" рівні додаткові обмеження можуть вводити органи місцевої влади.

Дані МОЗ Карантинні зони в Україні станом на 28 січня

Згідно з даними порталу РНБО, у медичних закладах Запорізької області наразі зайнято 18% ліжок, відведених для лікування пацієнтів із COVID-19.

Що відомо

Із 30 грудня 2021 року Запорізька область перейшла із "червоної" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

За минулу добу, 27 січня, в Запорізькій області виявили 641 новий випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 10 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 231.

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