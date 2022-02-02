Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув із візитом до України на тлі безпекової кризи, пов’язаної із концентрацією російських військ біля українського кордону і загрозою вторгнення. Востаннє лідер Нідерландів відвідував Україну 17 років тому. 2 лютого президент Зеленський в Києві зустрівся з Рютте, вони провели пресконференцію за підсумками переговорів.

Рютте зазначив, що основна тема обговорення – ситуація з накопиченням військ і техніки на кордонах.

"Усі зусилля мають бути зроблені, щоб розрядити напругу. Єдине рішення – це дипломатія і діалог", – сказав він. Водночас наголосив, що подальша агресія РФ матиме "серйозні наслідки"

"Ми працюємо зі США по розробці санкцій", – підкреслив Рютте, додавши, що Нідерланди пропонують Україні допомогу, щоб відбивати кібернаради.

Окремим питанням було розслідування катастрофи літака МН17. "Ми хочемо досягти правосуддя, притягти відповідальних. Суд почав слухання міждержавного позову у цій справі", – додав Рютте.

"Коли говориться про МН17, ми працюємо над різними питаннями. Це дуже тісна співпраця, це незалежна судова справа, яка розглядалася незалежно від уряду, окрім того, є справа в Страсбурзі. Тристоронні переговори тривають між Росією, Австралією та Нідерландами. Вони не просуваються так, як ми хочемо. Це означає лише, що ми думаємо про подальші кроки, маю на увазі Австралія та Нідерланди. Звичайно, ми повідомимо про це, коли будемо готові. Але ми робимо все можливе для того, щоб притягнути до відповідальності, щоб справедливість була встановлена", – сказав Рютте.

Зеленський додав, що по МН17 відбудуться окремі зустрічі.

Чи обговорювалось питання постачання зброї з боку Нідерландів – Зеленський не дав прямої відповіді: "Це не перший рік окупації. Ми давно розуміємо, що робити, щоб захищати батьківщину. Після того, як ми втратили частину України, ми нарощуємо обороноздатність. Я не готовий публічно говорити про те, звідки і що ми постачаємо. Вся зброя виключно оборонна". Водночас Зеленський додав, що "у нас є певний перелік того, що потрібно нашій армії. Це питання стримування, окрім дипломатичних кроків".

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