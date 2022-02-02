У Миколаєві з лютого 2022 року споживачам послуг підприємства "Миколаївводоканал" нараховуватимуть плату за абонентське обслуговування.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця підприємства Ірина Крісанова.

Плата за абонентське обслуговування — це платіж, який споживач сплачує для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги.

Розмір абонентської плати:

на послугу централізованого водопостачання – 35,19 гривні на місяць (за наявності вузла комерційного обліку);

на послугу централізованого водопостачання – 19,04 гривні на місяць (за відсутності вузла комерційного обліку);

на послугу з централізованого водовідведення – 19,04 гривень на місяць.

"З лютого 2022 року абонентська плата нараховується усім абонентам МКП "Миколаївводоканал", тобто мешканцям багатоповерхових будинків, приватних домоволодінь та юридичним особам", — розказала Ірина Крісанова.

Зі слів Ірини Крісанової, не буде нараховуватись абонплата за обслуговування тим споживачам, у кого укладений колективний договір.

"Це ті споживачі, які сплачують за послугу водопостачання та водовідведення не на рахунок підприємства, а на рахунок ОСББ", — розказала Ірина Крісанова.

Окрім того, Ірина Крісанова розказала, що абонентська плата нараховується щомісячно, у фіксованому розмірі, з розрахунку на один особовий рахунок, незалежно від кількості мешканців у квартирі чи об’ємів споживання послуги.

"Навіть якщо абонент місяць не користувався водою, то рахунок за неї прийде з нульовими показниками, а абонплату потрібно сплатити", — розказала Ірина Крісанова..

За словами речниці підприємства, розмір абонентської плати може змінюватись залежно від затвердженого мінімального прожиткового мінімуму в Україні.

"Абонплата вираховується окремо і на водопостачання, і на водовідведення. Є абоненти, у яких тільки водопостачання, є абоненти, у яких тільки водовідведення, а є такі, у кого і водопостачання, і водовідведення", — розказала Ірина Крісанова.

Також речниця "Миколаївводоканалу" розповіла, що у випадку утворення боргу з абонентської плати підприємство змушене буде звертатись до суду.

"Звертаємо увагу, що у випадку примусового виконання рішення, можливе блокування банківських карток для списання суми боргу", — сказала Ірина Крісанова.

За словами Ірини Крісанової, з першого травня 2019 року набув чинності Закон України “Про житлово-комунальні послуги”. Одне із нововведень Закону — це абонентська плата, яка нараховується при наданні послуг.

"Теплопостачальні підприємства почали нараховувати плату за абонентське обслуговування з початку опалювального сезону. Відповідно до вимог законодавства підприємства водопровідно-каналізаційного господарства починають нараховувати абонентську плату з моменту корегування тарифу, виведення цієї статті із розрахунків нових тарифів", — розказала Ірина Крісанова.

У платіжках миколаївці побачать суму абонплати в березні 2022 року, хоча нарахування почалось з 1 лютого.

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