У Херсонській області поліція та прикордонники затримали чоловіка, який через інтернет розповсюджував наркотики.

Про це написала пресслужба поліції Херсонської області на сторінці відомства у Facebook.

31-річний херсонець був адміністратором інтернет-ресурсу. Через нього він приймав замовлення та збував заборонені речовини через закладки.

Підозрюваного затримали, коли він намагався збути наркотики. При обшуку виявили 62 пакетики загальною вагою 50 г. Ще знайшли мобільні телефони з координатами закладок та гроші.

Наразі поліцейські намагаються з’ясувати, у яких місцях він вже зробив закладки.

За розповсюдження наркотиків підозрюваного можуть позбавити волі до 10 років.

Що відомо:

На Херсонщині судитимуть групу людей, які створили наркоплантацію і виростили там 34 700 кущів коноплі.

У Херсоні правоохоронці перекрили канал надходження наркотиків у СІЗО.Посилку доставив у слідчий ізолятор кур’єр однієї з поштових служб. Наркотичну речовину сховали у продуктах.

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