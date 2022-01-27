У Херсоні правоохоронці перекрили канал надходження наркотиків у СІЗО

У Херсонський слідчий ізолятор доставили посилку, в якій були наркотичні речовини.
Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.
Посилка була призначена одному із засуджених. Її доставив у слідчий ізолятор кур’єр однієї з поштових служб.
Наркотичну речовину сховали у продуктах харчування. Це були два згортки з пігулками, схожими на метадон, а також близько 500 гр канабісу.
Вилучене направили на дослідження.
Наразі поліцейські з’ясовують, хто відправив посилку для його затримання.
За незаконне пересилання наркотичних засобів правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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