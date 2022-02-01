На Херсонщині судитимуть групу людей, які створили наркоплантацію і виростили там 34 700 кущів коноплі.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Як встановили слідчі, вирощували кущі коноплі три жителі Кривого Рогу. Правоохоронці наразі зібрали достатню доказову базу.

За незаконне вирощування небезпечних наркотичних рослин у великих розмірах, обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення.

Що відомо:

У липні 2021 року поблизу села Преображенка правоохоронці виявили 34 700 кущів конопель, які були оцінені у понад 300 млн гривень.

Наркоплантація площею 1 гектар була на території зруйнованої птахофабрики. Рослини висіяли за допомоги спеціальної сільськогосподарської техніки. Вздовж рядків із коноплею прокладене крапельне зрошення, рослини ретельно оброблялися проти бур'янів. Земельна ділянка цілодобово охоронялась.

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