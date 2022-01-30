Житель Херсонщини Вадим Панахов самотужки бореться з наркоторгівлею. Чоловік зафарбовує рекламу сайтів, на яких пропонують заборонені препарати, у кольори державного прапора.

Все почалося з прогулянки Скадовськом. Ішов, не поспішаючи, розказує Вадим Панахов, і звернув увагу на те, що стіни будинків, магазинів, паркани та навіть дитячі майданчики розписані рекламою сайтів і каналів, які займаються розповсюдженням наркотиків. Наступного дня, каже, купив фарбу і почав замальовувати.

"Це для мене як хвороба, яку потрібно лікувати, щоб вона не розповсюджувалася. Я розумію, що наркоторгівлю і наркоманію неможливо побороти, але це не означає, що треба сидіти вдома і чекати, коли всі стіни будуть розписані в таких графіті. Я проти реклами, тому і борюся з цим", - каже скадовчанин Вадим Панахов.

Фото: Суспільне Херсон

Фарбу купував за свої гроші, розказує Вадим. Так було кілька місяців, поки друг не написав у соцмережі прохання допомогти придбати фарбу. Люди почали відгукуватися і перераховувати гроші. Якість фарби та кольори обговорюють у коментарях. Про куплене і про роботу Вадим звітує також через соцмережі.

Запобігти розповсюдженню наркотиків можна і через чат-бот ДрагХантер - "мисливець за наркотиками". Людина, побачивши того, хто пише рекламу або робить закладку, може у чат-бот відправити фотографію, геолокацію. Такі повідомлення, розказує тимчасова виконувачка обов'язків старшої інспекторки пресслужби патрульної поліції у Херсонській області Вікторія Лапіна, допомагають швидше реагувати на порушення.

"Вся інформація надходить до чергової частини. Патрульні виїжджають на виклик. Якщо буде затримана особа, то вона може понести адміністративне і кримінальне покарання. Від початку роботи боту - близько сотні викликів, є затримані особи", - розповіла патрульна.

Фото: Суспільне Херсон

Перш ніж зафарбувати рекламу на приватному будинку чи паркані чоловік запитує у господарів, чи будуть вони цей напис знищувати. Якщо ні, то робить це сам. Реакція у людей різна, розказує Вадим. Хтось каже "дякую", а хтось проходить повз. За словами чоловіка, з червня зафарбував близько 200 написів.

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