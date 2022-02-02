У Чернівцях немає причин для продовження дистанційного навчання. Зараз коронавірусом хворіє приблизно 2% школярів.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник міського голови Юрій Лесюк.

За словами Лесюка, у місті приблизно 530 учнів хворіють на COVID-19. Це менш як 2% школярів. Також є діти, які хворі на гостру респіраторну вірусну інфекцію, — їх 5%. Відтак, за словами Лесюка, ця кількість дозволяє відновити очне навчання.

"Якщо нас запросять на обласну комісію з надзвичайних ситуацій, то проситимемо, аби у школах припинили дистанційну форму", — каже Лесюк.

За словами санітарної лікарки області Наталії Гопко, дистанційне навчання дозволяє стабілізувати захворюваність в області, аби не перейти у "червону" зону карантинних обмежень. Про це вона сказала на брифінгу 1 лютого.

Що відомо

Дистанційне навчання запровадили 21 січня. Воно триватиме до 7 лютого. Перед тим, як учні вийдуть на очне навчання, засяде обласна комісія з надзвичайних ситуацій. За словами головної санітарної лікарки Наталії Гопко, там вирішуватимуть, за якою формою навчатимуться школярі.

З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.

Також 18 січня в області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон". До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам "Дельта".

Загалом в області виявили 135 588 випадків інфікування коронавірусом, 117 643 людей одужали, а 3 134 померли.

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