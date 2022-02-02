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Читають Орвелла та чекають новинок: сільські бібліотеки Черкащини отримують сучасні книги
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Читають Орвелла та чекають новинок: сільські бібліотеки Черкащини отримують сучасні книги

Оксана Швед Ірина Філенко
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Читають Орвелла та чекають новинок: сільські бібліотеки Черкащини отримують сучасні книги Суспільне Черкаси

Бібліотека села Сагунівка у Черкаському районі отримала майже сім сотень нових книжок. Літературу надав Український інститут книги за популяризацію сільської бібліотеки у соцмережах, розповіла Супільному бібліотекарка Ніна Пустовойченко.

Усього книгозбірня отримала 684 нові книжки. Її відвідують 650 читачів, із них 400 – це школярі.

Шестирічна Вікторія Губська ходить до бібліотеки із сестричкою-близнючкою та мамою. Поки мама Олена обирає літературу для себе, дівчатка переглядають нові дитячі книжки.

Читають Орвелла та чекають новинок: сільські бібліотеки Черкащини отримують сучасні книгиСуспільне Черкаси

"Наразі читаю класичну українську літературу, Ольгу Кобилянську. Також мені подобається Орвелл. На черзі нові книги, які привезли", – розповіла пані Олена.

На думку місцевої жительки Любові Царенко, друковану книжку не замінить ніщо:

"Для чоловіка беру, бо йому важко ходити. Він полюбляє історичні книжки. А я люблю класику і про кохання. Також сучасних авторів читаю, Люко Дашвар мені дуже подобається. Крім того, читала Орвелла я, відкрила для себе цього письменника".

Читають Орвелла та чекають новинок: сільські бібліотеки Черкащини отримують сучасні книгиСуспільне Черкаси

Брала жінка книги із нових надходжень. Без поради бібліотекарки Ніни Василівни не обходиться жоден її похід до закладу.

"Кожна новинка, кожна нова книга – це як подія. А з яким інтересом діти все роздивляються, як їм це подобається", – розповіла читачка.

За словами бібліотекарки Ніни Пустовойченко, всі отримані книги позначають спеціальними наліпками – емблемою Українського інституту книги.

Читають Орвелла та чекають новинок: сільські бібліотеки Черкащини отримують сучасні книгиСуспільне Черкаси

У цій бібліотеці Ніна Пустовойченко працює два роки і за цей час, розповіла, вперше таке значне оновлення фонду:

"В умовах карантину доводиться працювати у соцмережах і висвітлювати там свою діяльність. Мабуть, помітили нашу роботу. Ми вдячні за можливість порадувати наших користувачів новинками".

Читають Орвелла та чекають новинок: сільські бібліотеки Черкащини отримують сучасні книгиСуспільне Черкаси

Література надійшла у 25 бібліотек області, розповіла завідувачка відділу обласної універсальної наукової бібліотеки імені Шевченка Людмила Посипайко.

Що відомо

  • 13 з половиною тисяч книг отримала обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка від "Українського інституту книги". Уся цю літературу розділили між бібліотеками у Черкасах та громадах області.
  • Заклади, до яких ходять діти та дорослі, отримає партію із 684 нових книжок. Всі книги нові та сучасні, зауважила завідувачка відділу формування фондів Людмила Посипайко.
  • Література надійде у 25 найкращих бібліотек області, пояснила Людмила Посипайко. Для цього заклади мають відповідати певним вимогам: бібліотека має себе рекламувати у соцмережах, висвітлювати свою роботу та популяризувати книгу та читання.

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