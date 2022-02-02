Бібліотека села Сагунівка у Черкаському районі отримала майже сім сотень нових книжок. Літературу надав Український інститут книги за популяризацію сільської бібліотеки у соцмережах, розповіла Супільному бібліотекарка Ніна Пустовойченко.

Усього книгозбірня отримала 684 нові книжки. Її відвідують 650 читачів, із них 400 – це школярі.

Шестирічна Вікторія Губська ходить до бібліотеки із сестричкою-близнючкою та мамою. Поки мама Олена обирає літературу для себе, дівчатка переглядають нові дитячі книжки.

Суспільне Черкаси

"Наразі читаю класичну українську літературу, Ольгу Кобилянську. Також мені подобається Орвелл. На черзі нові книги, які привезли", – розповіла пані Олена.

На думку місцевої жительки Любові Царенко, друковану книжку не замінить ніщо:

"Для чоловіка беру, бо йому важко ходити. Він полюбляє історичні книжки. А я люблю класику і про кохання. Також сучасних авторів читаю, Люко Дашвар мені дуже подобається. Крім того, читала Орвелла я, відкрила для себе цього письменника".

Суспільне Черкаси

Брала жінка книги із нових надходжень. Без поради бібліотекарки Ніни Василівни не обходиться жоден її похід до закладу.

"Кожна новинка, кожна нова книга – це як подія. А з яким інтересом діти все роздивляються, як їм це подобається", – розповіла читачка.

За словами бібліотекарки Ніни Пустовойченко, всі отримані книги позначають спеціальними наліпками – емблемою Українського інституту книги.

Суспільне Черкаси

У цій бібліотеці Ніна Пустовойченко працює два роки і за цей час, розповіла, вперше таке значне оновлення фонду:

"В умовах карантину доводиться працювати у соцмережах і висвітлювати там свою діяльність. Мабуть, помітили нашу роботу. Ми вдячні за можливість порадувати наших користувачів новинками".

Суспільне Черкаси

Література надійшла у 25 бібліотек області, розповіла завідувачка відділу обласної універсальної наукової бібліотеки імені Шевченка Людмила Посипайко.

Що відомо

13 з половиною тисяч книг отримала обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка від "Українського інституту книги". Уся цю літературу розділили між бібліотеками у Черкасах та громадах області.

Заклади, до яких ходять діти та дорослі, отримає партію із 684 нових книжок. Всі книги нові та сучасні, зауважила завідувачка відділу формування фондів Людмила Посипайко.

Література надійде у 25 найкращих бібліотек області, пояснила Людмила Посипайко. Для цього заклади мають відповідати певним вимогам: бібліотека має себе рекламувати у соцмережах, висвітлювати свою роботу та популяризувати книгу та читання.

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