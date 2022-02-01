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"24 годин у добі йому бракувало", – у Черкасах згадують режисера Проскурню
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"24 годин у добі йому бракувало", – у Черкасах згадують режисера Проскурню

Ексклюзивно
Оксана Швед Тетяна Рева
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"24 годин у добі йому бракувало", – у Черкасах згадують режисера Проскурню Суспільне Черкаси

Після смерті черкаського режисера та продюсера Сергія Проскурні минув рік. Найбільше не вистачає його посмішки та запалу, розповіла Суспільному його мати Емілія Олександрівна.

Помер Сергій Проскурня 1 лютого 2021 року у віці 63 років.

За словами Емілії Олександрівни, улюблені квіти режисера – іриси. Вони є у власних роботах Сергія Владиславовича, також іменем режисера назвали новий сорт цих квітів.

"Я навіть не знаю, чому так. Любив із ще з дитинства. Ми жили поруч із університетським парком, там було багато ірисів", – розповіла вона.

"24 годин у добі йому бракувало", – у Черкасах згадують режисера ПроскурнюСуспільне Черкаси

"Незвичним в усьому" – таким, за словами пані Емілії, був її син. Йому було п’ять, коли мама вперше повела його до львівської опери на балет "Лускунчик".

"Коли ми вийшли з театру, він довго мовчав. А потім сказав, що буде працювати в театрі", – розповіла жінка.

У будинку пані Емілії чимало речей, які нагадують про сина: його картини з квітами, вітальні листівки та цілий архів дитячих фото.

"24 годин у добі йому бракувало", – у Черкасах згадують режисера ПроскурнюСуспільне Черкаси

Сергій Проскурня був продюсером та режисером вистав і фестивалів, художнім керівником Черкаськогдрамтеатру, організовував події державного рівня, зауважила Емілія Олександрівна.

"24 годин у добі йому бракувало. Він інколи навіть ночував не вдома. Бо часу не вистачало", – розповіла вона.

"24 годин у добі йому бракувало", – у Черкасах згадують режисера ПроскурнюСуспільне: Черкаси

На роботі син і помер уві сні:

"О десятій вечора подзвонив мені й каже: «Мамо, мені так погано, в мене дуже голова болить». Обіцяв сам зателефонувати на наступний день. Я цілий день чекала дзвінка – він так і не зателефонував. Бо майже добу був вже мертвим. Я тоді відчувала, що щось не так".

Сталося це 1 лютого 2021 року.

Поховали режисера у вишитій мамою сорочці. Тоді до театру в Черкасах, де шість років працював митець, прийшли актори та друзі, аби вшанувати пам’ять режисера.

Хотілося б, аби в Черкасах створили музей-кімнату, присвячену постаті Сергія Проскурні, зауважила черкащанка Ольга Квятковська. Свого часу вона працювала з митцем.

"24 годин у добі йому бракувало", – у Черкасах згадують режисера ПроскурнюСуспільне Черкаси

"Ми це з Емілією Олександрівною вже обговорювали. В неї стільки речей, фотографій, старі афіші, журнали з публікаціями", – розповіла жінка.

Що відомо про режисера

  • Сергій Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові. Вчився у Черкасах. З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах. Був художнім керівником Одеського театру опери та балету.
  • У черкаському драматичному театрі Проскурня працював із 2009 по 2015 рік. Ставив вистави "Серед грому і тиші", "Наш Шевченко", "Тарас»", "Циганський барон". Створив Черкаську театральну лабораторію та студію "Протест" після того, як приміщення театру згоріло. Помер у Києві. Похований на Байковому цвинтарі.
  • Проскурня лауреат премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент»" (2001) та імені Сергія Данченка (2017).

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