"24 годин у добі йому бракувало", – у Черкасах згадують режисера Проскурню

Після смерті черкаського режисера та продюсера Сергія Проскурні минув рік. Найбільше не вистачає його посмішки та запалу, розповіла Суспільному його мати Емілія Олександрівна.

Помер Сергій Проскурня 1 лютого 2021 року у віці 63 років.

За словами Емілії Олександрівни, улюблені квіти режисера – іриси. Вони є у власних роботах Сергія Владиславовича, також іменем режисера назвали новий сорт цих квітів.

"Я навіть не знаю, чому так. Любив із ще з дитинства. Ми жили поруч із університетським парком, там було багато ірисів", – розповіла вона.

Суспільне Черкаси

"Незвичним в усьому" – таким, за словами пані Емілії, був її син. Йому було п’ять, коли мама вперше повела його до львівської опери на балет "Лускунчик".

"Коли ми вийшли з театру, він довго мовчав. А потім сказав, що буде працювати в театрі", – розповіла жінка.

У будинку пані Емілії чимало речей, які нагадують про сина: його картини з квітами, вітальні листівки та цілий архів дитячих фото.

Суспільне Черкаси

Сергій Проскурня був продюсером та режисером вистав і фестивалів, художнім керівником Черкаськогдрамтеатру, організовував події державного рівня, зауважила Емілія Олександрівна.

"24 годин у добі йому бракувало. Він інколи навіть ночував не вдома. Бо часу не вистачало", – розповіла вона.

Суспільне: Черкаси

На роботі син і помер уві сні:

"О десятій вечора подзвонив мені й каже: «Мамо, мені так погано, в мене дуже голова болить». Обіцяв сам зателефонувати на наступний день. Я цілий день чекала дзвінка – він так і не зателефонував. Бо майже добу був вже мертвим. Я тоді відчувала, що щось не так".

Сталося це 1 лютого 2021 року.

Поховали режисера у вишитій мамою сорочці. Тоді до театру в Черкасах, де шість років працював митець, прийшли актори та друзі, аби вшанувати пам’ять режисера.

Хотілося б, аби в Черкасах створили музей-кімнату, присвячену постаті Сергія Проскурні, зауважила черкащанка Ольга Квятковська. Свого часу вона працювала з митцем.

Суспільне Черкаси

"Ми це з Емілією Олександрівною вже обговорювали. В неї стільки речей, фотографій, старі афіші, журнали з публікаціями", – розповіла жінка.

Що відомо про режисера

Сергій Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові. Вчився у Черкасах. З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах. Був художнім керівником Одеського театру опери та балету.

У черкаському драматичному театрі Проскурня працював із 2009 по 2015 рік. Ставив вистави "Серед грому і тиші", "Наш Шевченко", "Тарас»", "Циганський барон". Створив Черкаську театральну лабораторію та студію "Протест" після того, як приміщення театру згоріло. Помер у Києві. Похований на Байковому цвинтарі.

Проскурня лауреат премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент»" (2001) та імені Сергія Данченка (2017).

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