У Черкасах відбулися спортивні змагання до першої річниці інклюзивної команди

У Черкасах відбулися змагання з нагоди першої річниці існування спортивної команди "Черкаси – Чемпіони по життю". П’ятдесят троє черкасців з інвалідністю протягом року займалися різними видами спорту на базі муніципального спортивного клубу "Дніпро", розповів Суспільному співзасновник благодійного фонду Богдан Кулинич.

Чинні спортсмени клубу прийшли на змагання, аби підтримати своїх підшефних.

Восьмирічній Діані Дмитренко володіти м’ячем допомагала футзалістка Світлана Кулаженко. Дівчина грала за жіночу команду спортклубу "Дніпро". Обидві спортсменки сказали, що впевнені в перемозі своєї команди.

"Так. Ми переможемо! Діанка дуже мила й спокійна дівчинка", – зауважила Світлана Кулаженко.

Суспільне Черкаси Спортсмени клубу прийшли на змагання підтримати своїх підшефних

Діана займається футболом третій місяць, розповіла її мама Анна Дмитренко. Додала, що досягнення доньки помічають всі в родині.

"Результати високі, діти стали соціалізовані, адаптовані. Вони активні, позитивні. В неї взагалі немає жодних проблем. Зранку рюкзачок свій принесла, все – вона готова!" – розповіла пані Анна.

Десятирічний Максим жодної секунди не стоїть на місці. Хлопця цікавить все, що відбувається в спортивній залі. Його напарник, регбіст Богдан Плосконос, зазначив, що встигав контролювати свого підопічного.

"Мене поставили в пару з активним хлопчиком, а я теж дуже активний, тому ми з ним у парі", – додав Богдан Плосконос.

Така активність у спорті корисна Максимові, зазначила його мама Оксана Гаврилюк.

"Він у мене гіперактивний, а тут віддає енергію, тому вдома спокійніший. Він звик до спорту: катається на самокаті, може з м’ячиком гратися з татом, вдома. Взагалі Максим рухливий дуже і полюбляє дуже спорт", – розповіла пані Оксана.

Проєкт заснували на базі муніципального спортивного клубу "Дніпро", розповів директор Юрій Гончаров. Всі спортсмени організації взаємодіють одне з одним.

"Команди чоловічої та жіночої волейбольних команд, регбі, жіноча і чоловіча команди з футзалу, але ми одна сім’я, ми не розділяємо. В нас загалом шість команд, одна спільна команда, найголовніша – "Чемпіони по життю", – зазначив директора Юрій Гончаров.

Суспільне Черкаси Змагання до річниці існування спортивної команди "Черкаси – Чемпіони по життю"

За словами співзасновника фонду Богдана Кулинича, діти з інвалідністю займаються спортом щосуботи із тренерами:

"Я в структурі паралімпійського спорту України в грудні захистив дисертацію з цього напряму. Тетяна Анатоліївна викладає в університеті, і вона навчає студентів, як правильно працювати з цією категорією дітей. Наталія Кулинич — реабілітологиня, як і Михайло, тобто всі тренери, які працюють в цій темі, розуміють, що потрібно робити", – зауважив Богдан Кулинич.

У двох групах займається п’ятдесят троє дітей. Інвентар, спортивний одяг, як і самі заняття для них безоплатні, додав тренер. У планах засновників фонду збільшувати групи найближчим часом немає, зазначив один з них – Юрій Гончаров. Додав: проводять перемовини з доброчинниками.

"Ми працюємо з одним регіональним відділенням, які займаються подібною реабілітацією. Якщо діти мають можливість потрапити до нас на локацію на спортивний стадіон, МСК "Дніпро" будемо розширювати і займатися на базі цього фонду", – прокоментував Юрій Гончаров.

Він додав, що подібних спортивних секцій нині в Україні не існує. Разові акції відбуваються, проте систематичні заняття дітей з інвалідністю проводять тільки в фонді "Черкаси – чемпіони по житттю".

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