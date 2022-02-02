Зміни до закону про національний спротив направлені на затвердження президенту

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук підписав закон, який вносить зміни до положень про національний спротив. Закон був прийнятий парламентом 27 січня.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Верховної ради України.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву» має на меті розширити перелік озброєнь, що будуть доступні для бригад територіальної оборони у випадку загострення війни.

Крім цього, закон передбачає залучення ветеранів АТО\ООС, які отримали поранення до допомоги силам національного спротиву, якщо ветерани виявлять таке бажання.

Що відомо

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби.

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