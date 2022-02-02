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На Харківщині другу добу поспіль — рекорд за кількістю випадків COVID-19
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На Харківщині другу добу поспіль — рекорд за кількістю випадків COVID-19

Інфографіка
Тетяна Федоркова
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На Харківщині другу добу поспіль — рекорд за кількістю випадків COVID-19 Суспільне Харків

Уперше з початку пандемії коронавірусної хвороби у Харківській області зареєстрували понад дві тисячі випадків COVID-19 за добу — 2121. 335 хворих одужали, 12 померли.

Добову статистику наводить Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"Зареєстровано нових випадків — 2121. Лабораторно підтверджено за період спостереження — 269 979, з них 237 989 хворих — одужало, 6603 — померло", — повідомляє центр.

Найбільше нових випадків — 1753 — у Харківському районі (з них 1587 — м. Харків). Також коронавірус підтвердився у жителів наступних районів області:

  • Чугуївського — 114;
  • Лозівського — 98;
  • Красноградського — 82;
  • Куп’янського — 37;
  • Богодухівського — 20,
  • Ізюмського — 17.

Що відомо

  • На 2 лютого кількість нових хворих на COVID-19 в Україні за добу досягла 35 тисяч. Найбільше хворих виявили у Львівській (2953) та Одеській (2725) областях, а також у Києві (2499), найменше — на Кіровоградщині (310).
  • 1 лютого Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив про добовий рекорд за кількістю випадків з початку пандемії — 31 січня підтвердили 1970 випадків.
  • Як повідомила головна санлікарка Харківщини Любов Махота, на Харківщині переважає циркуляція штаму коронавірусу "Омікрон". Він підтвердився у 9 з 10 випадково обраних зразках, відправлених минулого тижня до вірусологічної лабораторії Києва.
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