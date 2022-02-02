На Харківщині другу добу поспіль — рекорд за кількістю випадків COVID-19

Уперше з початку пандемії коронавірусної хвороби у Харківській області зареєстрували понад дві тисячі випадків COVID-19 за добу — 2121. 335 хворих одужали, 12 померли.

Добову статистику наводить Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"Зареєстровано нових випадків — 2121. Лабораторно підтверджено за період спостереження — 269 979, з них 237 989 хворих — одужало, 6603 — померло", — повідомляє центр.

Найбільше нових випадків — 1753 — у Харківському районі (з них 1587 — м. Харків). Також коронавірус підтвердився у жителів наступних районів області:

Чугуївського — 114;

Лозівського — 98;

Красноградського — 82;

Куп’янського — 37;

Богодухівського — 20,

Ізюмського — 17.

Що відомо