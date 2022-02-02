На Харківщині другу добу поспіль — рекорд за кількістю випадків COVID-19

Уперше з початку пандемії коронавірусної хвороби у Харківській області зареєстрували понад дві тисячі випадків COVID-19 за добу — 2121. 335 хворих одужали, 12 померли.
Добову статистику наводить Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
"Зареєстровано нових випадків — 2121. Лабораторно підтверджено за період спостереження — 269 979, з них 237 989 хворих — одужало, 6603 — померло", — повідомляє центр.
Найбільше нових випадків — 1753 — у Харківському районі (з них 1587 — м. Харків). Також коронавірус підтвердився у жителів наступних районів області:
- Чугуївського — 114;
- Лозівського — 98;
- Красноградського — 82;
- Куп’янського — 37;
- Богодухівського — 20,
- Ізюмського — 17.
Що відомо
- На 2 лютого кількість нових хворих на COVID-19 в Україні за добу досягла 35 тисяч. Найбільше хворих виявили у Львівській (2953) та Одеській (2725) областях, а також у Києві (2499), найменше — на Кіровоградщині (310).
- 1 лютого Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив про добовий рекорд за кількістю випадків з початку пандемії — 31 січня підтвердили 1970 випадків.
- Як повідомила головна санлікарка Харківщини Любов Махота, на Харківщині переважає циркуляція штаму коронавірусу "Омікрон". Він підтвердився у 9 з 10 випадково обраних зразках, відправлених минулого тижня до вірусологічної лабораторії Києва.