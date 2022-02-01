Вперше з початку пандемії на Харківщині виявили 1970 випадків коронавірусу за добу, 269 людей одужали. До статистики внесли відомості про дев'ять смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 267 858 людей, 1 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"237 654 одужали, 23 613 хворіють, 6591 померли", — сказано у повідомленні.

Минулої доби в Україні виявили 30 768 нових випадків COVID. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Львівській (3411), Одеській (2471) областях у Києві (2363) та на Харківщині (1977).

Що відомо

Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа

До цього часу найбільшу кількість випадків за добу зафіксували 31 жовтня 2020 року — 1934.

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