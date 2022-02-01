На Харківщині переважає циркуляція штаму коронавірусу "Омікрон" — лабцентр

У дев'яти з 10 зразків хворих на COVID-19, які досліджували у лабораторії Києва минулого тижня, виявили штам коронавірусу "Омікрон". Кількість хворих на Харківщині більшає — 1 лютого уперше цьогоріч регіон перевищив граничний рівень госпіталізацій з COVID-19.

Про це в ефірі "Українського радіо. Харків" розказала головна санітарна лікарка Харківщини Любов Махота.

"Я вважаю, що "Омікрон" циркулює у всіх громадах Харківської області. Він більш вірулентний. Один захворілий заражає більшу кількість контактуючих", — сказала Махота.

За її словами, більшість інфікованих "Омікроном" живуть у Харкові.

"На сьогодні ми маємо 65% — це харків'яни. Темпи зростання захворюваності дещо стабілізувалися у Харкові й знижуються. Ми можемо передбачити, що, ймовірно, Харків першим наблизиться до піка цієї хвилі. Поки що до піка ми не наблизилися", — сказала Махота.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, окрім Харкова, штам коронавірусу "Омікрон" виявили у жителів Сахновщинської та Малинівської громад.

1 лютого Харківщина перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки через перевищення показника рівня госпіталізації до 60,2 на 100 тис. населення (граничний показник — 60 на 100 тис. нас.).

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