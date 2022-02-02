Тонґа запроваджує карантин через перші зафіксовані випадки COVID-19

Через появу перший випадків коронавірусу уряд Тонґа змушений запровадити карантин з 2 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

Острівна країна Тонґа, яка нещодавно постраждала від цунамі після виверження підводного вулкана, тепер мусить запровадити карантин через появу перших випадків коронавірусу. Раніше в країні було зафіксовано лише один випадок захворювання на COVID-19.

Після виверження вулкану і цунамі кількість кораблів та іноземних моряків, що прибували на Тонґа для постачання міжнародної допомоги, суттєво збільшилася. Існували побоювання, що підвищена кількість іноземців в країні спричинить сплеск захворювань на коронавірус.

Наразі в країні вже зафіксовано 5 випадків коронавірусу. Серед пацієнтів — двоє працівників порту, які займалися розвантаженням комерційних вантажів та 3 випадки в межах однієї сім’ї.

Що відомо

Уранці 15 січня у південній частині Тихого океану сталося потужне виверження підводного вулкана. Це виверження спровокувало землетруси магнітудою 5 – 5,8 та хвилі цунамі висотою до 4 метрів. Наслідки виверження були помітні в усьому світі – навіть в Україні.

Влада тихоокеанської острівної країни Тонґа заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У зв'язку з цим з королівського палацу в столиці країни Нукуалофе вирішили евакуювати короля Тупоу VI.

Наслідки потужного виверження підводного вулкана відчули в Антарктиді, на Алясці і навіть в Україні.

Країна Тонґа складається з понад 170 островів, розкиданих по південній частині Тихого океану. Їхня сукупна площа приблизно дорівнює площі Японії, а населення трохи перебільшує 100 тисяч людей. Основний острів країни – Тонґатапу.

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