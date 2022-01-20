Підводне виверження вулкану в острівній державі Тонга, яке сталось 15 січня, ймовірно, не призведе до охолодження планети, на відміну від інших подібних вивержень, однак матиме короткочасні наслідки для погоди у деяких регіонах світу. Водночас воно спричинило цунамі, хвилі якого мали незвичайний характер поширення.

Про це у коментарі The New York Times розповіли вчені-кліматологи та вулканологи. За словами дослідників, виверження вулкану стало найбільшим подібним інцидентом за останні 30 років.

Відповідно до їхніх даних, виверження матиме короткочасні наслідки для погоди в деяких регіонах планети, а також може спричинити деякі перебої у передачі радіосигналів, зокрема тих, які використовують глобальні системи позиціювання.

Окрім того, ударна хвиля, обумовлена виверженням, спричинила формування цунамі, які мали незвичайний характер поширення. Хвилі, що виникли внаслідок підводного вибуху, вдалося зафіксувати у Тихому океані, Атлантиці, Карибському басейні та Середземномор’ї, зазначає видання.

"Не те щоб ми не знали про вулканічні вибухи та цунамі. Але бути свідком цього за допомогою сучасного набору інструментів, які ми маємо, справді безпрецедентно", — розповіла The New York Times Лорі Денглер, почесна професорка геофізики у Державному університеті Гумбольдт у Каліфорнії.

Вчені нагадали, що виверження вулкану, офіційна назва якого — Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, призвела до виникнення хмари попелу. Окрім того, обумовлене виверженням вулкану цунамі заввишки близько 1,2 метра досягло столиці Тонги Нукуалофу. В інших місцях повідомлялося й про вищі хвилі.

Уряд країни назвав виверження "безпрецедентною катастрофою", хоча повний обсяг збитків досі важко визначити, тому що вибух розірвав підводні телекомунікаційні кабелі, а через попіл довелося закрити аеропорти.

Деякі вулканологи порівнювали виверження у водах Тонги із катастрофічним вибухом вулкану Кракатау в Індонезії у 1883 році та з останнім величезним виверженням на горі Пінатубо на Філіппінах у 1991 році.

Пінатубо вивергався протягом кількох днів, відправляючи у верхні шари атмосфери близько 20 мільйонів тонн діоксиду сірки. Там газ у поєднанні з водою призвів до утворення аерозольних частинок, які відбивають та розсіюють деякі сонячні промені, не дозволяючи їм потрапити на поверхню. Тоді це призвело до охолодження планети приблизно на 0,5 градуса за Цельсієм протягом кількох років.

За словами Майкла Манги, професора наук про Землю Каліфорнійського університету в Берклі, у випадку вулкану в Тонга через коротку тривалість виверження (лише близько 10 хвилин) в атмосферу потрапило значно менше діоксиду сірки.

"Кількість випущеного SO₂ набагато менша, ніж, скажімо, горою Пінатубо", — зазначив він.

Відтак, якщо виверження вулкану не відновиться і не продовжиться на такому ж сильному рівні, що вважається малоймовірним, воно не призведе до глобального охолодження планети.

За словами Корвіна Райта, фізики атмосфери з Університету Бата в Англії, при цьому вибух вулкану утворив ударну хвилю в атмосфері, яка була однією із найнезвичайніших, серед коли-небудь виявлених дослідниками. Супутникові дані показали, що хвиля сягала далеко за межі стратосфери, а швидкість її поширення становила майже тисячу кілометрів на годину.

"Ми бачимо дійсно велику хвилю, найбільшу, яку ми коли-небудь бачили в даних, отриманих протягом 20 років", — зазначив доктор Райт.

Хвиля виникла, коли сила вибуху витіснила величезну кількість повітря назовні та вгору, високо в атмосферу, але згодом гравітація потягла його вниз. Потім воно знову піднялося, й ці коливання створили чергування хвиль високого і низького тиску, які рухалася назовні від джерела вибуху. За словами доктора Райта, хвиля потенційно може вплинути на погодні умови ближче до поверхні планети. При цьому з огляду на її висоту, хвиля також може мати невеликий вплив на радіопередачі та сигнали з супутників глобальних систем позиціювання.

За словами дослідників, також хвилі атмосферного тиску могли призвести до утворення незвичайного цунамі, яке спостерігалось після виверження. Попри те, що енергія хвилі, яку породжує різке зміщення значних об’ємів води, падає із відстанню, підводний вибух спричинив формування хвиль майже однакової висоти, які спостерігались далеко за межами Тонги — зокрема, у Японії, Чилі та на західному узбережжі США.

Ймовірно, проходячи крізь атмосферу, хвиля тиску могла вплинути на океан, змусивши його також коливатись. Вчені пояснюють, що їм знадобляться тижні чи місяці аналізу даних, щоб встановити, яку роль у формуванні цунамі зіграв атмосферний тиск.

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Що відомо

Уранці 15 січня у південній частині Тихого океану сталося потужне виверження підводного вулкана. Це виверження спровокувало землетруси магнітудою 5 – 5,8 та хвилі цунамі висотою до 4 метрів. Наслідки виверження були помітні в усьому світі – навіть в Україні.

Влада тихоокеанської острівної країни Тонґа заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У зв'язку з цим з королівського палацу в столиці країни Нукуалофе вирішили евакуювати короля Тупоу VI.

Наслідки потужного виверження підводного вулкана відчули в Антарктиді, на Алясці і навіть в Україні.

Країна Тонґа складається з понад 170 островів, розкиданих по південній частині Тихого океану. Їхня сукупна площа приблизно дорівнює площі Японії, а населення трохи перебільшує 100 тисяч людей. Основний острів країни – Тонґатапу.

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