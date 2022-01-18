Унаслідок виверження вулкана на одному з островів держави Тонга і спричиненому ним цунамі загинули три людини, заявила тамтешня влада. Крім того, на одному з островів були знищені всі людські оселі, а на іншому — лишилися тільки дві.

Про це повідомляє Reuters.

Досі влада Тонги не робила заяв щодо виверження вулкана 15 січня, оскільки воно призвело до перебоїв зі зв’язком — тому інформацію про масштаби руйнувань отримували через розвідувальні літаки.

Як повідомив офіс прем’єр-міністра Тонги Сіаосі Совалені, стихійне лихо зруйнувало всі будинки на острові Манґо, де живуть близько 50 людей, і знищило всі, окрім двох, осель на острові Фоноіфуа. Також зазнав руйнувань острів Намука.

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Крім того, влада Тонги підтвердила смерть 65-річної жінки з острова Манґо, 49-річного чоловіка — з Намуки, а також громадянки Великої Британії. Також уряд Совалені заявляє про кількох поранених, але їхня кількість не уточнюється.

"Морський і повітряний шляхи сполучення ускладнюються руйнуванням портів, а також вулканічним попелом, який вкрив злітно-посадкові смуги", — стверджує офіс прем’єр-міністра Тонги і додає, що на деяких островах частково відновився мобільний зв’язок.

Очікується, що найближчим часом Тонга направить офіційне прохання про допомогу. Нова Зеландія ще раніше з власної ініціативи надіслала два кораблі з запасами води, а також пошуково-рятувальні служби й гелікоптер.

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Що відомо

Уранці 15 січня у південній частині Тихого океану сталося потужне виверження підводного вулкана. Це виверження спровокувало землетруси магнітудою 5 – 5,8 та хвилі цунамі висотою до 4 метрів. Наслідки виверження були помітні в усьому світі – навіть в Україні.

Влада тихоокеанської острівної країни Тонґа заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У зв'язку з цим з королівського палацу в столиці країни Нукуалофе вирішили евакуювати короля Тупоу VI.

Наслідки потужного виверження підводного вулкана відчули в Антарктиді, на Алясці і навіть в Україні.

Країна Тонґа складається з понад 170 островів, розкиданих по південній частині Тихого океану. Їхня сукупна площа приблизно дорівнює площі Японії, а населення трохи перебільшує 100 тисяч людей. Основний острів країни – Тонґатапу.

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