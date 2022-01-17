Наслідки потужного виверження підводного вулкана відчули в Антарктиді, на Алясці і навіть в Україні Українські полярники в Антарктиді зафіксували наслідки потужного виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, яке сталося вранці 15 січня у південній частині Тихого океану. Про це повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

Тоді стовп попелу сягнув понад 20 км у висоту й накрив основний острів Королівства Тонго. У Нукуалофі, столиці Королівства, було чути гучні вибухи, з неба падали дрібні каміння і попіл. Оскільки виверження супроводжувалося землетрусами, магнітудою 5 – 5,8, виникли хвилі цунамі, заввишки 1 – 4 метри, які обрушилися на острів Тонга і навіть дійшли до Японії.

“Виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай супроводжувалося землетрусами магнітудою 5-5,8 та цунамі, хвилі якого дійшли… навіть до Антарктиди”, — йдеться у повідомленні. Українські науковці на станції “Академік Вернадський”, зафіксували хвилі, викликані, вулканом за 7800 км від місця виверження.

Метеоролог Олександр Надточій розповів, що хвиля дійшла висотою 60 см, і це з урахуванням того, що акваторії вкриті суцільною кригою. Вона відображена на самописці, який фіксує зміни приливних течій океану, а також на відео. Також були зафіксовані “стрибки” атмосферного тиску.

“Адже потужний вибух вулкана можна порівняти з відкриттям пляшки шампанського. В момент виверження біля жерла поширюється вибухова хвиля, яка в міру зниження енергії через кілька десятків кілометрів перетворюється на звукову, а через сотні і тисячі км переходить у коливання атмосферного тиску, яке і вловлюють чутливі датчики”, — пояснив Надточій.

Такі ж атмосферні зміни були зареєстровані і в Україні, і навіть на Алясці.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, виверження такої сили трапляються досить рідко.

“Воно було настільки потужним, що його наслідки відчувалися у всьому світі. Неймовірно, але звук вибуху вулкану було чутно навіть у північній Америці на території Аляски в районі міст Анкорідж та Фербанкс! Це понад 9300 км від місця подій”, — повідомили харківські метеорологи.

За даними українських науковців, ударні хвилі обігнули всю планету двічі. Чутливі датчики засікли стрибок щільності повітря. Це добре помітно на барограмах. Зокрема, “стрибки” атмосферного тиску зафіксували на приватних метеостанціях Харківщини: у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці. Перший стрибок був ввечері 15 січня близько 21 години за місцевим часом, тобто приблизно через 15 годин після найбільш потужної фази виверження. Вторинний стрибок тиску прийшовся на другу половину ночі 16 січня. Відстань від вулкана Хунга-Тонга до Харківщини становить 18 тисяч кілометрів, отже, ударна хвиля поширювалася зі швидкістю близько 1100 км/год.

Що відомо про руйнівні наслідки стихії

На півночі Перу двоє людей потонули на пляжі після того, як у кількох прибережних районах після суботнього виверження підводного вулкана в Тонга були зафіксовані незвичайно високі хвилі. Смерть сталася в суботу на пляжі в регіоні Ламбаєке, йдеться в заяві Національного інституту цивільного захисту Перу, повідомляє The Guardian. Понад 20 перуанських портів закриті, а телевізійні кадри показують, як морська вода затоплює будинки та підприємства в центрі та на півночі країни. Водночас ВМС Перу повідомили, що небезпека цунамі для тихоокеанського узбережжя виключена, пише The Guardian.

У Японії сотням тисяч людей порадили евакуюватися в неділю, оскільки хвилі понад метр обрушилися на прибережні райони, повідомляє громадська телекомпанія NHK. Мовник також повідомив, що хмари вулканічного попелу від виверження біля тихоокеанської країни Тонга досягли Австралії, більш ніж за 3000 кілометрів на захід від свого джерела. Місцева авіаційна влада закликала авіакомпанії бути у підвищеній готовності.

Королівство Тонга внаслідок виверження підводного вулкана зазнало серйозних збитків, передає агентство AFP. Вулиці у Нукуалофе накрило “товстим шаром вулканічного попелу, але в цілому ситуація спокійна й стабільна", повідомила очільниця уряду Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Як повідомляє sky.news, у Тонга внаслідок виверження підводного вулкана загинула британка Анджела Гловер з Брайтона. Її тіло знайшли, підтвердив її брат у понеділок, 17 січня.

Що відомо

Влада тихоокеанської острівної країни Тонґа заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У зв'язку з цим з королівського палацу в столиці країни Нукуалофе вирішили евакуювати короля Тупоу VI.

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